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這一天還是來了！華為「閉店公告」 網驚超猛：不賣手機還能撐

聯合新聞網／ 綜合報導
台北三創曾是華為台灣首家品牌體驗店。圖／取自華為官網
台北三創曾是華為台灣首家品牌體驗店。圖／取自華為官網

中國手機大廠華為深受美國制裁禁令衝擊，加上原廠把台灣標為「中國台灣」遭NCC禁售，從2020年底陸續停止供貨給台灣各大通路，如今官方粉專發出閉店公告，通知台北、台中兩家服務中心3月中旬要終止營運，官網上列的品牌店將剩下唯一的高雄據點。

華為臉書粉專今（9）日宣布「客戶服務中心-閉店公告」，台北三創及台中文心秀泰服務中心將營運至3/12(日)止。同時，官方也感謝「花粉們」長期的支持與鼓勵，「有購買華為產品的花粉們也不用擔心」，後續維修需求可透過致電客服專線、聯強直營服務中心，以及授權服務店這三管道協助處理。

「花粉」紛紛難過表示，「真的可惜要收掉，手機手錶都很耐用，等同於退出台灣市場了」、「這一天還是來了…感謝華為一直以來的服務」，也有部分消費者的手機仍服役中「Mate 20 x去年換電池才$450超級佛心，用了快三年到現在還很順」、「我到現在還在用P30 Pro很好用」、「不知道下一隻手機要換哪支好」。

消息傳至PTT論壇，有人詢問「請問有人知道華為最近發生什麼事情嗎？ 還是純粹不租了？」，幾位網友推測可能因為租約到期，並異口同聲說「每次路過店員都在發呆，想說不賣手機還能撐華為真猛，結果真的關了」、「每次經過三創都能看到這家店還開著，我才比較驚訝，沒什麼東西賣的狀況下，還能撐這麼久已經不簡單了」、「維修點還撐到今年算良心了，之後華為用戶自己保重」。

華為 PTT

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