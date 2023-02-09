沒出車禍iPhone卻自動偵測報警？ 真相出爐後反讓人大讚
蘋果（Apple）在新一代的iPhone 14系列中推出了「車禍偵測」功能，而一位民眾則在未發生車禍的情況下，手機自動偵測了車禍，甚至引來警車協助。 後來才發現，原來是手機在某條轉彎處時「拋飛出去」，讓手機誤以為發生嚴重車禍，自動協助報警，讓他不禁大讚車禍偵測功能。
臉書粉專「C加車 by CCCchristine」於6日發文，表示自己早上開車經過香港大帽山時，將自己的iPhone 14 Pro放在車頭的擋風玻璃外，可能因為風景太怡人，要開車時仍忘記將手機拿進車中，結果在某個轉彎時，手機就在自己沒察覺的狀況下拋飛出去。
後來原PO透過手機的尋找功能找到手機的位置，後來發現手機附近有警車，自己掉在地上的手機也顯示「你似乎發生了車禍」，才知道原來被拋飛後的撞擊力，讓手機誤以為發生車禍，便自動報警。
原PO表示，自己在買手機時曾經說過這功能，但沒想過跟自己有什麼關係，後來問警察才知道，原來電話報警時也都會報上經緯度，所幸最後是虛驚一場。
原PO最後也相當慶幸，真心覺得有時候科技相當不錯，若自己真的哪天開車撞山墜崖，自己又失去自救能力，那麼手機就有機會可以拯救自己。
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