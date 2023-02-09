OnePlus將推出首款螢幕可凹折手機 上市時間曝光
公布國際版OnePlus 11與品牌首款OnePlus Pad之後，OnePlus也透露將推出旗下首款螢幕可凹折手機，預期將在接下來的MWC 2023期間亮相，預計在今年第三季推出。
不過，OnePlus並未透露此款螢幕可凹折手機細節，但預期也會採用類似OPPO Find N系列螢幕可凹折手機設計。
在此之前，OPPO曾透露將會加強佈局螢幕可凹折手機市場，並且將持續研究什麼樣的凹折使用體驗，才能改變現有手機使用模式，並且帶來更方便的操作感受。
若從OnePlus品牌在去年併入OPPO體系，並且維持品牌獨立營運，藉此鎖定不同市場及產品發展策略，或許在螢幕可凹折手機產品也會以不同品牌鎖定差異化市場佈局，甚至藉由OnePlus品牌精神打造更不一樣的螢幕可凹折手機產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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