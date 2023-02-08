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三星S23配8 Gen 2性能好「定價與iPhone平起平坐」卻挨罵 內行人曝4點殘酷事實

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，安卓處理器也升級至Snapdragon 8 Gen 2，定價跟蘋果iPhone平起平坐卻挨罵，好奇安卓手機是否不能賣得跟蘋果一樣貴，引起眾網友討論。（示意圖／ingimage）
一名網友表示，安卓處理器也升級至Snapdragon 8 Gen 2，定價跟蘋果iPhone平起平坐卻挨罵，好奇安卓手機是否不能賣得跟蘋果一樣貴，引起眾網友討論。（示意圖／ingimage）

三星Samsung）日前推出全新Galaxy S23系列手機，搭載特規版「Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy」處理器讓整體效能更佳引起關注。不過一名網友感嘆，S23系列的拍照評測和蘋果Apple）的iPhone 14系列一樣平起平坐，價格也相近，卻被罵翻「定價太貴」，「安卓（Android）是終生註定沒辦法賣得跟哀鳳一樣貴嗎？」引起討論。

一名網友在批踢踢（PTT）的「MobileComm」表示，關注到此次三星發售Galaxy S23系列手機，讚賞台積電代工的特規版「Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy」處理器性能強，並觀賞不少該手機的攝影、拍照評測，「也是跟哀鳳14（iPhone 14）各有千秋，基本上也是平起平坐了吧？」但他驚訝的是，這次S23系列與iPhone 14價格差不多，認為在合理範圍內，卻被其他網友罵聲一片。

他發現這些網友批S23系列定價太貴、「還有一堆罵預購送禮不夠好」，但提到「iPhone預購也沒人在看預購禮的吧？」但再回到安卓（Android）陣營就有不一樣的氛圍，好奇「安卓是終生註定沒辦法賣的跟iPhone一樣貴嗎？」也詢問網友「現在的安卓差哀鳳還差在什麼地方啊？」

三星Galaxy S23系列手機搭載特規版「Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy」處理器，讓整體效能更佳引起關注。（圖／三星提供）
三星Galaxy S23系列手機搭載特規版「Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy」處理器，讓整體效能更佳引起關注。（圖／三星提供）

該文引起熱議，網友表示，「其實是胃口養大吧」、「（手機定價）賣貴可以，那就要甘願做老二囉」。、「8gen2效能還是不如A16，賣跟蘋果一樣貴就感覺很盤啊。」、「蘋果什麼禮都沒送都還搶不到預購，太狠。」也有人從這次的預購禮來看，「送愛迪達（手機）殼真的無言，測試各位死不死忠。」、「到底三星跟愛迪達（adidas）打拿了多少簽約金。」

另外，有網友從蘋果角度來看與安卓的差距，「10年前的iPhone，（現在）坊間還有電池跟各種維修。」、「（指原Po）平行宇宙？iPhone哪一代不是一堆人罵。」、「其實安卓要是貴，但有蘋果這樣長的支援更新，就有比較多人願意買單吧。」「就品牌形象阿，蘋果的形象就是走高端，安卓就是便宜，已深入人心。」更有人說不少廠商加入蘋果iOS系統後，致力研發新功讓產品具獨特性，「加入Android系統內還要解決相容性問題。」

蘋果iPhone 14 Pro系列螢幕搭載動態島功能，讓評價兩極化。（翻攝自蘋果官網）
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三星 Galaxy S23 蘋果 Android Apple iOS Samsung

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