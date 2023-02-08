LINE又壞了？語音電話完全沒通知 苦主全崩潰：被女友罵死

LINE又壞了？今日稍早一名網友在網路上發文，透露自己的手機完全接不到LINE的語音電話通知，就連螢幕也不會變亮，而貼文曝光後也掀起熱議，釣出許多崩潰苦主。

今日一名網友在PTT上以「LINE 來電完全沒通知但是訊息有」為題發文，原PO提到手機沒有接到LINE的語音電話通知，導致一堆客戶的電話都沒有接到，因此被對方罵了一番。原PO表示LINE文字訊息都有通知和聲音，但只要打語音電話就是完全沒通知，連螢幕也不會變亮，「有人遇到同樣問題嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少苦主紛紛表示，「昨天開始+1」、「我把LINE更新後也是一樣」、「14Pro前天就開始了，借朋友的打就是不響」、「+1，都要重打，超爛」、「史上最垃圾APP正常發揮」、「真的快氣死了」、「超級扯，女友打過來都不響，我要被罵死了」、「iPhone 13也一樣」。

也有網友提到，「去LINE設定裡的通話，把每個開關關掉再打開來，鈴聲按一下就修好了」、「昨天刪掉重裝後有暫時恢復正常，結果早上又出包」、「整合功能關掉就能接」、「通話整合關掉有用，已幫四個人解決」、「整合關掉還要重開機加更新」。

根據記者實測，iPhone打安卓正常，但安卓打iPhone則收不到來電通知，完全沒有反應，不過iPhone互打卻可正常收到來電通知。

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