蘋果沒放棄！仍積極打造iPhone反向無線充電功能 推出時間曝

9to5Mac網站取得消息指稱，蘋果目前仍在積極打造反向無線充電功能，或許會在接下來推出的新款iPhone機種搭載。

iPhone搭載反向無線充電功能，其實從iPhone 11系列推出前後就已經開始有傳聞，甚至在iPhone 12系列增加MagSafe磁吸充電介面時，更有說法指稱配合使用蘋果MagSafe行動電源配件時，可在特定充電情況下啟動隱藏在iPhone 12內的反向無線充電功能。

不過，蘋果目前並未正式將反向無線充電列為iPhone機種正式功能項目，雖然諸多跡象均顯示蘋果已經在iPhone機種內採用反向無線充電必要設計，但顯然仍需要在滿足一定條件下才能使用。

而在WPC年初於提出Qi2無線充電規範，並且在設計標準正式加入蘋果MagSafer磁吸介面，藉此確保無線充電時的感應位置正確性，或許更意味蘋果將更進一步採用WPC提出無線充電規範設計，可能會在下一款iPhone加入更合適的反向無線充電功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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