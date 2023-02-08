快訊

星雲大師晚年頻進出醫院洗腎！糖尿病患「3要」遠離洗腎 6日常行為也很傷腎

台大慣老闆／醫學院教授求績效狠砍年薪 博士生壓力大到看身心科

LINE又壞了？語音電話完全沒通知 苦主全崩潰：被女友罵死

蘋果沒放棄！仍積極打造iPhone反向無線充電功能 推出時間曝

聯合新聞網／ 楊又肇

9to5Mac網站取得消息指稱，蘋果目前仍在積極打造反向無線充電功能，或許會在接下來推出的新款iPhone機種搭載。

iPhone搭載反向無線充電功能，其實從iPhone 11系列推出前後就已經開始有傳聞，甚至在iPhone 12系列增加MagSafe磁吸充電介面時，更有說法指稱配合使用蘋果MagSafe行動電源配件時，可在特定充電情況下啟動隱藏在iPhone 12內的反向無線充電功能。

不過，蘋果目前並未正式將反向無線充電列為iPhone機種正式功能項目，雖然諸多跡象均顯示蘋果已經在iPhone機種內採用反向無線充電必要設計，但顯然仍需要在滿足一定條件下才能使用。

而在WPC年初於提出Qi2無線充電規範，並且在設計標準正式加入蘋果MagSafer磁吸介面，藉此確保無線充電時的感應位置正確性，或許更意味蘋果將更進一步採用WPC提出無線充電規範設計，可能會在下一款iPhone加入更合適的反向無線充電功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 iPhone 蘋果 Apple

延伸閱讀

陸iPhone 14 Pro全系降價 業內人士：高階安卓手機壓力山大

算給你看！三星官網舊換新有玄機 蘋果iPhone可換購更多錢買Galaxy S23

蘋果下周舉行內部AI高峰會 科技巨擘AI戰將升溫

科技巨擘也曾碰壁！外媒曝蘋果黑歷史「7款最失敗產品」

相關新聞

LINE又壞了？語音電話完全沒通知 苦主全崩潰：被女友罵死

LINE又壞了？今日稍早一名網友在網路上發文，透露自己的手機完全接不到LINE的語音電話通知，就連螢幕也不會變亮，而貼文曝光後也掀起熱議，釣出許多崩潰苦主。

算給你看！三星官網舊換新有玄機 蘋果iPhone可換購更多錢買Galaxy S23

三星（Samsung）Galaxy S23預購開跑，將在2月24日上市，《聯合新聞網》報導「預購懶人包」及「舊換新賺錢密碼」，其實在舊換新部份還有更多「好康可拿」，引起熱議。

蘋果沒放棄！仍積極打造iPhone反向無線充電功能 推出時間曝

9to5Mac網站取得消息指稱，蘋果目前仍在積極打造反向無線充電功能，或許會在接下來推出的新款iPhone機種搭載。

划算！三星Galaxy S23預購＋舊換新掀「4點賺錢密碼」 網曝眾人都買這款舊手機賺差價

《聯合新聞網》製作三星Galaxy S23「預購懶人包」掌握預購禮及手機定價等資訊，其中「舊換新」方案可加碼折抵購機費用讓不少網友找「賺錢密碼」，紛紛購買同一支手機賺取差價換得新手機，引起熱議。

懶人包／你預購了三星Galaxy S23嗎？不同平台贈品一次看、「有無預購」都有好康可拿！

三星（Samsung）Galaxy S23系列手機價格出爐，最便宜的6.1吋S23為2萬6900元，2月7日中午12點起展開預購、2月24日上市。外界期待這次三星官方給了哪些預購禮，《聯合新聞網》分成「有預購」與「沒預購」的2大部分、3種購買方式製成「懶人包」，帶你大方向了解「好康」、一看就清楚。

科技巨擘也曾碰壁！外媒曝蘋果黑歷史「7款最失敗產品」

蘋果（Apple）僅僅只是靠一台iPhone產品就賺到翻，成為全球知名的科技巨擘，但蘋果在創新這條路上也曾屢屢碰壁；外媒盤點7款被視為蘋果最失敗的產品，引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦