POCO X5系列大螢幕、大電池手機登場！最便宜1萬有找、2月19日上市

稍早於歐洲市場揭曉的大螢幕、大電池容量設計手機POCO X5與POCO X5 Pro，目前也由POCO公布台灣市場售價，分別將以新台幣8499元起跳，以及11999元價格銷售，並且將於2月9日起至2月18日開放早鳥預購。

其中，POCO X5將在台推出6GB與8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量版本，6GB記憶體與128GB儲存容量版本僅提供水晶藍配色，而8GB記憶體與256GB儲存容量版本則提供水晶藍與暗黑影兩款配色，預計在2月19日於小米商城mi.com、POCO商城po.co、蝦皮商城POCO官方旗艦店、PChome 24h購物POCO旗艦館、momo購物小米官方旗艦館與東森購物正式開賣。

而POCO X5 Pro則僅提供8GB記憶體與256GB儲存容量版本，提供POCO黃、水耀藍與武士黑三種顏色，同樣會在2月19日於小米商城mi.com、POCO商城po.co、蝦皮商城POCO官方旗艦店、PChome 24h購物POCO旗艦館、momo購物小米官方旗艦館與東森購物正式開賣。

▲POCO X5

▲POCO X5

兩款手機都將在2月9日起至2月18日透過於小米商城mi.com、POCO商城po.co、蝦皮商城POCO官方旗艦店、PChome 24h購物POCO旗艦館、momo購物小米官方旗艦館與東森購物預購，並且限量加贈「POCO隨身潮流包」。

兩款手機都採用6.67吋、Full HD+解析度，以及支援120Hz畫面更新率與240Hz觸控回報率的螢幕，兩者也都搭載5000mAh電池容量設計，並且提供紅外線遙控、3.5mm有線耳機孔與NFC。

▲POCO X5 Pro

▲POCO X5 Pro

不過，POCO X5採用的Qualcomm Snapdragon 695處理器，螢幕則採用康寧Gorilla Glass 3與1200 nits峰值亮度設計，POCO X5 Pro則採用Snapdragon 778G處理器，螢幕以Gorilla Glass 5保護，最高亮度則是900 nits。其他差異，POCO X5採用33W有線快充，POCO X5 Pro有線快充規格則達67W。

相機系統部分，POCO X5的主相機分別以4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭構成，視訊鏡頭則是1600萬畫素規格，至於POCO X5 Pro則採用相同設計，但主相機會採用1億800萬畫素廣角鏡頭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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