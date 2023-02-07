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科技巨擘也曾碰壁！外媒曝蘋果黑歷史「7款最失敗產品」

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果靠iPhone達成當今智慧型手機市占率最高成就，但過去它也曾有過「黑歷史」。圖／路透
蘋果靠iPhone達成當今智慧型手機市占率最高成就，但過去它也曾有過「黑歷史」。圖／路透

蘋果（Apple）僅僅只是靠一台iPhone產品就賺到翻，成為全球知名的科技巨擘，但蘋果在創新這條路上也曾屢屢碰壁；外媒盤點7款被視為蘋果最失敗的產品，引發熱議。

外媒《MacRumors》點名7款蘋果曾產製的失敗產品，包含Apple III、Apple Lisa、Apple Newton、Macintosh TV、Pippin、20th Anniversary Macintosh、Power Mac G4 Cube等。

一、 Apple III

圖／取自MacRumors
圖／取自MacRumors

Apple III於1980年上市，定價3,495美元（約台幣10萬5千元），但由於賈伯斯堅持不在機體內安裝風扇，導致Apple III發生嚴重的過熱問題，過熱導致機體膨脹、晶片異位；雖然蘋果即時提出修正，但這項錯誤導致客戶轉而投向對手IBM，Apple III終於1984年停產。

二、Apple Lisa

圖／取自MacRumors
圖／取自MacRumors

這款以賈伯斯之女Lisa命名的蘋果電腦，當時定價不到10美元（換算今日價值約2萬9,905美元，約台幣8萬9千8），但當年因銷量不佳，從1983年上市到1986年僅賣出10萬台，因此被視為失敗產品之一，據信現今存在的Apple Lisa不到100台。

三、Apple Newton

圖／取自MacRumors
圖／取自MacRumors

Apple Newton是蘋果1993年進軍PDA（為個人數位助理、personal digital assistant的縮寫，一般指像手機一樣大小，卻擁有電腦等級的可移動電子裝置）領域的革命性產品。Apple Newton是一款可以搭載手寫筆、類似當今智慧型手機標準功能的產品，但它的最大噱頭——手寫辨識功能卻成為最大敗筆，Apple Newton的手寫辨識功能成效不佳，當時甚至成了媒體嘲諷的目標，即使後續再推出第二代版本卻也太遲了，Apple Newton於一年後宣告停產。

四、Macintosh TV

圖／取自MacRumors
圖／取自MacRumors

在串流媒體尚未引起注意的時代，蘋果走在最前端、於1993年發想「使用Mac看電視」的想法，Macintosh TV因而誕生。不過，Macintosh TV受限於RAM空間等硬體問題，且售價不親民導致未能普及，最終於發布2年後宣告停產，當時出貨量僅1萬台。

五、Pippin

圖／取自MacRumors
圖／取自MacRumors

Pippin是蘋果在日本遊戲公司萬代（Bandai）協助下推出的電子遊戲機，但由於它的外型不討喜且比起PlayStation、Nitendo 64等主要競爭對手，Pippin貴上400美元（約台幣1萬2千元），又發展的遊戲數量拚不過上述遊戲公司，最終停止繼續開發，僅售出4萬2千台。

六、20th Anniversary Macintosh

圖／取自MacRumors
圖／取自MacRumors

這是一款為紀念蘋果成立20週年而打造的電腦產品——1997年3月上市的麥塔金20週年紀念機，但因其銷量不佳，蘋果將售價從7500美元（約台幣22萬5千元）調降至2000元（約台幣6萬元），大跳水降價徹底激怒以原價購入的消費者，最終不只產品宣告停產，蘋果更祭出補償方案安撫消費者。

七、Power Mac G4 Cube

圖／取自MacRumors
圖／取自MacRumors

於2000年7月19日這天上市，這款蘋果電腦完整展現蘋果對工業設計的要求，它被賈伯斯譽為是「有史以來最酷的電腦」，但其特殊的設計反而使規格升級帶來阻礙，且售價高昂，蘋果便在生產1年後宣告無限期停產。

iPhone 蘋果

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