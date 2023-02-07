蘋果傳打造定位「Ultra」的iPhone 但要等到這一年才會出

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聯合新聞網／ 楊又肇

彭博新聞記者Mark Gurman指稱蘋果目前正著手打造一款定位「Ultra」的更高階iPhone產品，似乎有意強化iPhone系列往更高階定位發展。

在此之前，Mark Gurman其實就曾指出蘋果有意強化更高階iPhone機種佈局，尤其在幾次嘗試擴展標準款iPhone設計，分別推出mini與採大尺寸螢幕設計的Plus定位機種，但最終銷量都不見起色，反觀定位Pro以上機種的市場銷量與買氣持續增加，因此計畫擴展更高階的Pro定位機種。

而此次報導內容，則是指出原本有意在iPhone 15系列加入的「Ultra」機種，目前可能要延後至2024年推出的iPhone 16系列才會正式加入，而定位「Pro Max」的機種則會持續推出。

不過，三星在很早之前就已經在手機名稱採用「Ultra」，蘋果日後是否會因為避嫌而改用其他名稱，目前還無法確認。

若沒意外的話，未來蘋果依然會在iPhone系列機種維持每年4種款式更新，可能不會像先前說法調整為3款，而是進一步強化「Pro」定位以上機種需求市場，並且將高階旗艦手機產品線價格再次拉高。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 iPhone 手機 iOS

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