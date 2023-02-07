三星今年注資源放在旗艦手機 看好Galaxy S23 Ultra銷量

針對此次在台公布上市資訊的年度旗艦手機Galaxy S23系列，台灣三星行動與資訊副總經理陳啟蒙表示，從去年推出的Galaxy S22系列購買情況分析，認為消費者依然願意投資購買旗艦手機產品，因此今年度的產品策略將會擴大宣傳高階旗艦手機產品，並且預期Galaxy S23 Ultra銷售佔比將會在此次推出三款機種總和的70%以上。

如同三星日前在財報說明，陳啟蒙認為消費者更願意購買旗艦手機的原因，除了功能與效能表現更好，同時也包含相關技術支援、服務整合更加全面，例如此次推出機種同樣提供至少4年作業系統版本升級與5年安全更新，另外更提供諸多服務內容，因此投資一款旗艦手機拉長整體使用時間，顯然會是相當「划算」的投資。

針對這樣的消費心態，陳啟蒙強調今年的產品宣傳策略將會更著重旗艦手機，更強調會提升三星旗艦館，以及線上三星商城服務，讓消費者更願意購買旗艦手機產品。另外，因應疫情逐漸趨緩下的人潮回流情況，接下來也會更積極佈局百貨及商城通路展店，使更多消費者能就近體驗三星旗艦手機。

陳啟蒙表示，日後依然會維持全產品線佈局，依然會維持在市場銷售高階旗艦、中階，以及入門機種，只是更多重心確實會移往高階旗艦手機產品，同時也說明會持續藉由將旗艦手機功能下放給中階、入門手機，藉此吸引更多消費者轉換使用高階旗艦手機產品。

不過，陳啟蒙並未透露未來是否進一步調整Galaxy A系列機種產品策略，或是計畫精簡現行各產品線規模。

依照說明，從去年推出的Galaxy S22 Ultra銷量在Galaxy S22系列機種中佔50%，預期Galaxy S23 Ultra將在Galaxy S23系列機種初期銷售佔比達65%，全年則預期可達70%。

此外，從去年三星手機在台銷售表現原本預期，高階旗艦手機佔約50%，中階手機佔約30%，而入門手機則佔20%，但實際分別為40%、40%與20%，陳啟蒙認為今年將有可能實現原本預期表現，其中包含藉由下半年預計推出的螢幕可凹折手機衝刺高階旗艦手機市場。

對於今年手機市場發展，陳啟蒙認為在經濟不確定、匯率等因素影響下，今年手機市場表現可能會低至谷底，不過預期會在明年陸續恢復成長。

另一方面，陳啟蒙表示過去在海外市場推行的特殊配色款式，或是以客製化形式提供的Bespoken系列產品，目前依然與韓國總部爭取中，但強調目前已經使線上三星商城操作流程、體驗變得更好，同時也與不同電信業者合作特定配色、儲存容量款式機種，預期接下來將能在諸多前置準備完善下，說服總部在台推行此類產品。

而針對台灣電信業者合併，未來將僅有三家電信業者競爭的局面，陳啟蒙認為在電信業者持有用戶人數相近情況下，之後的競爭主軸將不再是以低價資費吸引消費族群，將轉變成以提供機種產品是否吸引人，以及服務有無明顯差異化作為競爭主軸，過去主推新台幣499元或更低資費方案競爭模式將不再出現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦