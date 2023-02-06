三星Galaxy S23系列手機 在台售價26900元起

三星日前揭曉年度旗艦手機Galaxy S23系列之後，很快地也在台灣市場宣布正式售價，將以新台幣26900元起跳價格銷售，預計在2月24日於台灣市場銷售。

採一致相同設計元素

今年度的旗艦手機Galaxy S23系列，分別包含定位標準款的Galaxy S23，以及搭載進階硬體設計的Galaxy S23+，另外也同樣推出整合S Pen使用體驗，並且提供最完整旗艦使用功能，藉此滿足更高工作生產力與娛樂體驗的Galaxy S23 Ultra。

而此次更新機種更將配色維持一致性，分別提供金色、紫色、綠色，以及黑色款式。依照三星說明，這樣的設計主要希望能維持更一致的視覺與造形設計，因此捨棄過往在標準機種採用更活潑色彩，高階機種採用相對穩動色彩的設計想法。

全數採用Qualcomm特製、台積電製程生產的Snapdragon 8 Gen 2處理器

硬體規格方面，Galaxy S23系列今年更首度全面採用Qualcomm處理器規格，在所有市場銷售機種都是採用Snapdragon 8 Gen 2處理器，而資料存取速度更快的UFS 4.0儲存元件則僅用於Galaxy S23 Ultra與Galaxy S23+，只有Galaxy S23入門規格維持使用UFS 3.1儲存元件規格。

特別的是，Qualcomm更強調針對Galaxy S23系列機種提供的Snapdragon 8 Gen 2處理器為特別設計版本，並且以Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy為稱，其中將Prime Core運作時脈提高至3.36GHz，三星後續更透露此款處理器是由台積電代工，並非採用三星自有製程技術生產。

同時，Galaxy S23系列機種更率先採用康寧去年底公布的新款強化玻璃Gorilla Glass Victus 2，主要在先前推出的Gorilla Glass Victus強化玻璃基礎上，提升瀝青表面上垂直2公尺掉落時的抗摔能力。在螢幕下指紋識別功能，則是採用Qualcomm 3D Sonic Sensor第二代超音波指紋辨識技術，藉此對應更準確、識別範圍更大的指紋辨識效率。

螢幕則是加入升級版Vision Booster技術，提供三段可自動調整的螢幕亮度，以及可在夜間使用自動降低顯示對比的護眼模式，更可針對數位文字較多顯示頁面提高清晰度，讓使用者更容易閱讀。

作業系統則會採用Android 13為基礎的One UI 5.1版本，並且強化包含Expert RAW App的應用功能，同時也增加諸多個人化設定項目。

提升單眼級相機夜間清晰、明亮拍攝體驗

至於在此次更新的相機功能部分，三星大幅提升自拍鏡頭拍攝表現，同時也進一步提高夜間拍攝影像穩定、明亮及清晰度表現，另外也進一步提升星空攝影等特殊拍攝功能，在Galaxy S23 Ultra等搭載新款2億畫素相機，藉此紀錄更豐富影像細節，而在Galaxy S23與Galaxy S23+同樣也提高手持拍攝效果，藉此滿足更多日常拍攝創作需求。

此次三款手機均搭載VDIS (Video Digital Image Stabilization)軟體晃動補償運算，加上OIS光學防震硬體設計，藉此讓拍攝影像更加穩定。

在另外下載安裝使用的Expert RAW App部分，則是加入支援Galaxy S23、Galaxy S23+搭載的5000萬畫素鏡頭，並且支援使用手機視訊鏡頭拍攝，同時也能開啟星空攝影功能，配合星空指南捕捉清晰的星座影像或夜空景象，另外也加入多重曝光功能，透過多張影像堆疊方式構成清晰、明亮且色彩鮮艷的照片。

強化協作、S Pen應用功能

三星更強調Galaxy S23系列會有更高的產品連動使用體驗，讓使用者能在Galaxy系列產品間獲得更直覺操作、更快交換檔案，或是進行內容協作的便利感受。

尤其在Galaxy S23 Ultra的S Pen應用功能部分，更進一步與Google服務整合，例如使用者能直接以S Pen在Google Search欄位書寫，即可將書寫文字轉為數位文字，讓使用者直接進行搜尋，其他更包含Google Meets、YouTube等服務整合應用功能。

標榜產品永續特性設計

此外，三星也同步推出多款外型與功能兼具的原廠配件，其中包含皮革保護殼、軍規型多功能保護殼，以及矽膠薄型保護殼，另外也包含Adidas品牌授權合作保護殼等配件。

而三星更強調在Galaxy S23系列部分款式機身採無汙染的天然色素 (以梔子花果實與可可豆調色)外，並且採用相比Galaxy S22系列更多的回收材質，分別以回收鋁、再生玻璃，以及來自廢棄漁網、水桶、PET塑膠瓶 (polyethylene terephthalate，聚乙烯對苯二甲酸酯)回收再生塑膠打造機身元件，在盒裝設計也同樣採無塑膠材質製作。

建議售價

三星表示Galaxy S23系列將於2月24日在台上市，將從2月7日至19日期間開放預購，同時也將透過加碼贈送、免費試用、全星升級鑑賞會等活動吸引消費者換機。

其中，Galaxy S23全色系都將推出128GB、512GB儲存容量版本，建議售價從新台幣26900元起跳，最高規格版本售價為新台幣28900元，而Galaxy S23+全色系均提供256GB與512GB儲存容量版本，建議售價則從新台幣33900元起跳，而最高規格版本售價為新台幣˙900元。

而Galaxy S23 Ultra僅深林黑、曇花白配色款式額外提供1TB儲存容量版本，所有配色軍提供256GB與512GB儲存容量版本，建議售價則從新台幣40900元起跳，最高規格版本售價為新台幣52900元。

為了吸引消費者購機或換機，三星此次也針對Galaxy S23系列推出包含Adidas保護殼配件、快充配件與Adidas商品抵用券，以及包含無線閃充充墊板或原廠螢幕保護貼等配件。

另外在全通路預購，則將提供Galaxy Wallet、Galaxy Store、YouTube Premium、Photoshop、Adobe Express與Microsoft Store，同時也分別針對三星商城、三星智慧館提供指定機種舊換新、Samsung Care+免費延長一年，以及包含指定信用卡加碼回饋與購機零利率分期等，同時也提供預購加購Galaxy Buds 2 Pro或Galaxy Buds 2，以及Galaxy Watch 5系列錶款優惠。

更多細節，可參考先前報導內容：

• 三星揭曉年度旗艦手機Galaxy S23系列，相機模組平整化、主要在內部硬體規格升級

• Galaxy S23、Galaxy S23+、Galaxy S23 Ultra三款手機規格比一比，實機快速動眼看

• 在Galaxy S23系列之後，三星可能會在手機業務採更積極的兩極化發展

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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