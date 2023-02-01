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OPPO預告將推國際版Find N2 Flip！直向凹折、未採用最新處理器

聯合新聞網／ 楊又肇

去年底在INNO Day期間揭曉的螢幕可凹折手機Find N2，以及採直向凹折設計的Find N2 Flip，後者將可能會在今年度的MWC 2023期間宣布推出國際版本。

OPPO稍早預告將於近期內推出新機，而從釋出預告影像象徵直向凹折的手機與紫色外觀，顯然與同樣具備紫色配色的Find N2 Flip相吻合。

而從先前市場消息顯示，OPPO已經在泰國電信主管機關NBTC，以及全球認證論壇GCF等機構遞交國際版Find N2 Flip規格認證，最快預期會在今年度的MWC 2023期間宣布上市消息。

相比先前在中國市場推出版本，國際版同樣在外側螢幕採用3.6吋AMOLED顯示面板，方便檢視各類即時訊息、顯示QR Code、票、卡，或是透過卡片形式檢視天氣、行事曆等app。內部螢幕則採6.8吋設計，採用三星提供的E6等級AMOLED面板，解析度為Full HD+，支援120Hz畫面更新率，同樣獲得德國萊茵的40萬次使用壽命認證，一樣採用側面指紋辨識器設計，但機身額外加入IPX4生活防潑水功能，配色則僅提供黑色與紫色款式，並未提供金色選項。

硬體規格部分，Find N2 Flip採用聯發科的天璣9000+處理器，一樣未採用最新推出的處理器規格，顯示OPPO目前仍不打算將螢幕可凹折手機作為市場主力商品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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