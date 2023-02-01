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Nothing Phone (2)模樣成謎 但今年有望在美國登場

聯合新聞網／ 楊又肇

Nothing執行長裴宇在稍早接受美國媒體Inverse採訪時透露，將在今年內於美國市場推出Nothing Phone (2)。

雖然日前表示仍未有計畫推出第二款手機Nothing Phone (2)，但顯然Nothing早已著手準備相關計畫，並且準備進軍美國市場。

不過，裴宇在訪談中並未以旗艦手機形容Nothing Phone (2)，同時也表示並未計畫與蘋果iPhone Pro定位機種、三星Galaxy Ultra定位機種競爭美國市場。

在日前接受美國CNBC電視台訪談時，裴宇更透露目前已經與美國電信業者進行洽談，未來將有機會進駐美國電信市場，但目前仍未有更進一步確定消息。

裴宇強調，目前Nothing依然處於虧損狀態，但預期將可在2024年轉為正向獲利，而雖然因為匯率影響導致在美元價格產生明顯成本開銷，不過卻在英鎊及歐元，或是印度盧比定價市場產生獲利。

而在近期裡，Nothing在美國地區讓消費者能以299美元費用加入Beta Membership計畫，即可獲得一款搭載8GB記憶體、128GB儲存容量的Phone (1)，同時也能藉由參與活動獲得名為Community Black Dot的NFT，並且能藉此獲取連接Nothing在Discord開啟頻道內容，以及早期軟體與產品發表資訊。

至於付費成為會員身分，僅到今年6月底有效，但消費者可以繼續保留所收到的Phone (1)。若消費者在收到Phone (1)的14天內無法獲得滿意，亦可選擇退貨，但在退貨之前必須確保手機完整無損，而Nothing會著收物流處理費用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 印度

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