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充電超快！搭載240W有線快充的realme GT Neo 5 2月9日將亮相

聯合新聞網／ 楊又肇

今年初預告將推出240W有線快充技術，並且計畫用於2月即將推出的市售機種realme GT Neo 5之後，realme稍早確認將在2月9日正式揭曉realme GT Neo 5上市消息。

目前還無法確認realme GT Neo 5具體規格等細節，但是場推測此款手機可能採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，或是同步推出採用聯發科天璣8200處理器的衍生版本，但最高充電功率可能僅提供150W規格，僅搭載Qualcommm處理器版本會採用240W有線快充技術。

其他部分，可能包含相機採用5000萬畫素、Sony IMX890感光元件，以及光學防震設計，另外也可能配置6.7吋、144Hz畫面更新率設計的AMOLED螢幕，解析度則達2772 x 1240。

相較先前提出的150W有線快充所採用充電器，此次在240W有線快充的充電器僅增加5%左右，並且採雙氮化鎵結構設計，雖然充電過程的溫度會提高30度，但realme表示會透過13組溫控系統偵測異常升溫情況，同時採高度防火與阻燃材質，更針對充電溫度變化、時間兩個條件加入斷電設計，一旦偵測溫度持續異常上升，或是充電時間過長，就會自動限制繼續充電。

另外，realme更採用4條加粗設計的21AWG銅導線設計12A充電現，並且透過雙層鉑金電泳的USB-C連接埠設計，避免在充電過程產生異熱，或是出現日常鏽腐狀況影響充電安全。

而此充電器同樣支援OPPO提出的SuperVOOC、VOOC閃充技術，並且相容既有65W PD與QC快充技術。

至於為了確保手機端也能安全使用，因此將會在手機內加入面積達6580mm²的石墨烯相變散熱材料，電池也會針對快充使用模式最佳化，標榜在連續1600次完全循環充電之後，依然可維持80%比例的電池健康度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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