寒流太冷手機冬眠？ 螢幕跳出1通知 過來人曝：在北海道玩遇到過
寒流一波接一波，各地皆不斷創下新低溫，不只人體受到影響，連3C電子產品也可能會卡卡的。近日有網友表示自己的手機如同放在冰箱一樣，雖然是室溫但充電過程卻發生異常狀況。
該網友在臉書社團爆廢公社po出一張照片，3C電子產品在充電時螢幕忽然跳出一項通知顯示說，「由於溫度過低，充電速度緩慢，待手機回溫後，將返回正常充電速度。」
Po文的網友也寫道，「這氣溫0度，猶如手機放在冰箱，手機該如何充到滿？」底下則吸引不少網友留言說「放被窩裡充」、「給它蓋被子」、「後面貼暖暖包」、「放冷藏，冷藏溫度比0度高哦。」
不過也有人分享自身經驗指出，「其實充飽了也沒用，溫度過低電量會瞬間歸0…我在北海道玩遇到過。」另有人建議玩遊戲一下子就燙了或是把手機塞進懷裡，「臥冰都能求鯉，用體溫幫手機暖一下求個電ok的。」
蘋果官網也指出，使用蘋果產品攝氏16°至22°C是最理想的適用溫度範圍，電池在低溫下可能會不如預期的持久，而且以Apple Watch來說，心率測量在低溫環境中也會不準確，甚至觸控螢幕可能無法正常回應。一旦電池的溫度回到正常的作業範圍，效能也會恢復正常。
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