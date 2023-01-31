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「安卓無障礙強大也沒用」視障者用小米手機卡關 網友推這2家最用心

聯合新聞網／ 綜合報導
一名視障者抱怨，Google雖然把安卓的無障礙功能做得非常不錯，但手機廠不太重視，未同步優化或更新，感嘆「系統有極大的進步也沒有用」。（示意圖／ingimage）
一名視障者抱怨，Google雖然把安卓的無障礙功能做得非常不錯，但手機廠不太重視，未同步優化或更新，感嘆「系統有極大的進步也沒有用」。（示意圖／ingimage）

不少大廠致力在3C產品上發展無障礙功能，讓身障、視障或是聽障用戶擁有更完善的使用體驗。不過一名視障者抱怨使用小米12X手機部分設定仍需要透過其他人協助才能完成，讓他相當失望感嘆「（部份）手機廠不重視（無障礙功能）」而退貨，引起網友討論。

一名視障網友在批踢踢（PTT）的Mobilecomm發文表示，日前在蝦皮購物購買了小米12X手機，但因該手機系統不含中文語音，首次開機設定需要選擇中文才會下載語音介面，而原本的開機設定介面有安卓（Android）的「TalkBack」功能，可提供互動朗讀和通知，沒想到一設定完手機就沒語音播報，讓他不知如何是好，「需要請明眼人幫忙語言選擇英文後語音才會出現。」

多數網友大讚蘋果iPhone在無障礙功能上相當完美，「語音輔助功能是真的猛」。圖為視障爵士鋼琴家Matthew Whitaker在操作iPhone。（翻攝自蘋果官網）
多數網友大讚蘋果iPhone在無障礙功能上相當完美，「語音輔助功能是真的猛」。圖為視障爵士鋼琴家Matthew Whitaker在操作iPhone。（翻攝自蘋果官網）

他並抱怨「TalkBack」的多指手勢功能在小米12X也沒有發揮太大效用，感嘆Google雖然讓Android的無障礙功能有非常大的進步，但「手機廠不重視」的結果，「現在知道系統有極大的進步沒有用了」，強調身為盲人的他仍還是「乖乖買三星（Samsung）、Pixel、蘋果（Apple）。」最後需透過家人協助到蝦皮購物退貨，「早知道在無障礙（功能）很好的PChome24h買三星就沒事了。」

該文引起熱議，網友表示，「要（手機）無障礙（功能）還是買大廠的吧」、「蘋果和三星，對軟體還是比較用心。」、「這種功能選陸廠基本自虐」、「希望各廠商能重視這塊」，幾乎一面倒的認為蘋果iPhone在無障礙功能上領先安卓手機相當多，「Apple 101（直營店）我記得有盲人店員」、「盲人建議買iPhone」、「哀鳳的語音輔助功能是真的猛。」、「我去盲人按摩店，清一色都是蘋果。」

網友認為，三星（見圖）和蘋果針對手機無障礙功能較為友善。圖為三星設定「TalkBack」功能。（翻攝自三星官網）
網友認為，三星（見圖）和蘋果針對手機無障礙功能較為友善。圖為三星設定「TalkBack」功能。（翻攝自三星官網）

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