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One UI 5.1加入更多功能 將跟著三星Galaxy S23系列一同推出

聯合新聞網／ 楊又肇
▲(圖／擷自德國WinFuture網站)
▲(圖／擷自德國WinFuture網站)

隨著Galaxy S23系列手機即將揭曉，三星顯然也準備同步推出以Android 13作基礎的新版One UI 5.1，並且加入諸多新功能，其中包含更容易存取以Expert RAW App拍攝影像，加入更多AR表情貼圖內容，同時也針對Samsung Notes協作功能進行強化，並且針對多設備連動與Samsung DeX等功能進行改善。

在目前由WinFuture網站取得新版One UI 5.1更新日誌說明中，說明將讓相機自拍功能調整色調可直接透過螢幕側邊效果按鍵進行調整，另外也能更快存取透過Expert RAW App拍攝影像，而在相簿功能也增加最多可分享給6人的共享家庭相簿功能，每名家庭成員將能額外獲得5GB線上儲存容量，藉此存放共享相簿內容，同時強化相片去除陰影與反光情況，甚至還能重新製作GIF動圖，此外也在搜尋功能中尋找一個以上的人或物品，甚至可直接點選被攝者面孔即可快速列出包含相同人物照片。

其他更新，則包含可在AR Emoji相機同時使用3個Emoji，藉此與最多3人一同以AR面具形式拍攝，另外也改善AR塗鴉功能。此外，三星也在One UI 5.1更新新版電池小工具，讓使用者更方便檢視手機，或是與手機連接的耳機、手錶剩餘電量，同時也改善天氣小工具。

而在Samsung Notes更新則是增加可讓多人同時編輯、塗鴉，甚至可以透過簡訊、郵件或社群網路方式邀請他人共用筆記、相簿等內容，另外強化與Galaxy Book系列筆電連動使用功能，其中包含更容易在跨裝置間分享檔案，或是接續在手機、筆電之間瀏覽彼此開啟網頁內容，並且能透過Spotify Connect、Chromecast技術快速連接相容播放設備，讓使用者更方便播放手機上的音樂內容，其他部分則包含改善Samsung DeX，並且將建議設定項目置頂顯示。

至於針對新裝置設定需求，新版One UI 5.1將可讓使用者透過掃描舊裝置上的QR Code，即可透過Wi-Fi、三星及Google帳號比對，快速將資料複製到新裝置上使用。至於在南韓、美國等特定市場提供的Bixby Text Call服務，則可自動協助使用者接聽電話，並且能在理解對方語意情況自動回應，同時相關通話內容也會轉為數位文字顯示，讓使用者檢視或選擇接手通話內容，目前此功能僅支援韓語及英語。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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