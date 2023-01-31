蘋果「動態島」問世4個月他問「實用嗎？」 果粉感嘆列這些關鍵：是信仰島

蘋果（Apple）iPhone 14 Pro系列去（2022）年9月正式開賣後，許多人看中iPhone 14 Pro系列搭載「動態島」靈活多工特色，掀起全球果粉一陣搶購潮。不過，開賣近5個多月後，iPhone 14 Pro開始熱潮退減，更有果粉對「動態島的實用性」產生疑問。

一名網友透過PTT發文，廣邀果粉們討論「動態島實用性」，他不禁好奇向果粉們發問，iPhone 14 Pro系列專屬的動態島用到現在體驗如何？他看完相關討論影片後發現動態島目前的「整合性似乎還不夠好」，他更考慮是否該等iPhone 15改進，等待動態島技術更加成熟？

討論文一出，不少果粉都紛紛留言點出關鍵原因，「主要是軟體上會慢慢更新改進，後兩代大概也是會用同個模組（去建動態島）。」、「噱頭大於實用，認真講我用iPhone 14 Pro到現在，真的沒戳過幾次。」、「不是整合性不夠，是沒什麼人開發，Api都開放了。」、「其實動態島有超過一半的面積是前相機與感應器，只剩下不到一半少少的面積可以開發，根本很難利用。」、「論實用性來說，不要講潮度，大家還是會選不擋視線吧。」、「Touch Bar既視感+1，包裝精美的暫時過渡方案，Face ID至今唯一讓我驚豔的功能是口罩解鎖。」。

也有人坦言「動態島根本是沒啥屁用的東西，買來第一個月覺得新鮮，後來看影片覺得都擋到畫面，同樣影片用iPhone 13 Pro看就清爽多了。」、「平常只有用Spotify會用到，其他APP好像都沒用到動態島。」、「跟Touch bar一樣沒用，等著被淘汰。」、「因為玩不出新把戲而推出的東西，反而更擋路。」、「可以改名叫信仰島了」。

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