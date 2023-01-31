聽前輩讚「iPhone升級快又順」 妹子乖乖更新都出事：下次還信嗎？
蘋果（Apple）正式版iOS 16.3更新檔於24日釋出，許多果粉躍躍欲試搶著安裝體驗，第一批「勇者」紛紛回報更新iOS 16.3省電升級有感，但有一名女網友對此卻感到擔憂，直言每次都聽搶先安裝的前輩們回報「又快又順、零缺點」，但她每次更新卻經常「出事」，讓她不禁納悶到底該不該再相信果粉評論。
這名女網友透過PTT發文分享對iOS 16.3更新檔釋出的看法，她直言每次有更新檔上線，都會有不少搶先更新的果粉大讚「又快又順」，給出零缺點評價呼籲別人趕快更新，但她每次聽從「前輩們」的建議跟上後卻發現「常常出事」，讓她不禁納悶「請問是真的很順很棒，還是因為只有我中招？搞到我都不知道該不該相信了」。
許多人聽到妹子誠懇發問，都不禁笑回「鄉民的嘴，騙人的鬼。」、「哪有人買手機不更新，笑死。」、「會翻車是因為妳是天選之人」、「如果是真的變順的，應該只是重開機的原因。」、「剛更新就馬上有感也是很厲害」、「我之前也參考過網路實測結果，然後升級後就G掉了，歡迎肉身嘗試～。」
也有人回應真心話，「不是跨代升級都還好」、「情報文沒參考價值，除非是那種大家一直回報同一件災情的。」、「其實只要沒惡性bug，剛更新根本感受不出差別。」、「自己想更新就更新，上來問也得不到任何有用的答案。」、「我幾乎都會更新，但小數點第二位的版本就看狀況了。」
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