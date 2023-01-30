圖文／iOS 16.3來了！5大重點圖解 iCloud進階資料保護更安全

Apple 在日前釋出 iOS 16.3 正式版 更新，主要新增背景圖片、iCloud 的「進階資料保護」、 Apple ID 的「安全性密鑰」， 以及 iPhone 14 Pro Max 螢幕顯示問題和其他錯誤及安全性更新。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

iOS 16.3 正式版 推出 五個更新重點

稍早時間，Apple 推出 iOS 16.3 正式版 （版號為 20D47），這是 iOS 16 推出 4 個月後大版本更新， 不過這次的更新幅度並沒有比 iOS 16.2 來的多， 主要有五個重點更新，以及一些錯誤及安全性的更新。

新增「團結」的背景圖片

每年 2 月都是美國的黑人歷史月，Apple 推出一系列的致敬活動， 包含 Apple Watch 專屬錶帶， 以及 iPhone 使用者也可以在鎖定畫面上用新款 Unity 桌布來表達支持。

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iCloud 進階資料保護

iOS 16.2 蘋果已經正式加入 iCloud 進階資料保護（Advanced Data Protection for iCloud）功能，它可以讓使用者保護更多 iCloud 服務上的資料，目前 iCloud 已經預設 14 項資料類別是全程加密傳送，像是 iCloud 鑰匙圈和健康 app 資料，現在如果開啟進階資料保護，全程加密資料類別將增加至 23 類，包含 iCloud 備份、照片、備忘錄等資料。

這功能在 iOS 16.2 先開放給美國使用者，現在開放給全球使用者。

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Apple ID 的「安全性密鑰」

iOS 16.3 版本正式啟用 Apple ID 的「安全性密鑰」， 這功能讓使用者可以利用第三方硬體身分認證裝置來驗證與登入 Apple ID 帳號，能夠強化 Apple ID 身份驗證功能。

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SOS 緊急呼叫新介面

這次 SOS 緊急功能介面也做了更新，將原本持續按住按鈕，iPhone 就會撥打緊急服務電話，現在則改為鬆開按鈕才會呼叫緊急服務電話。

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支援 HomePod 第二代

Apple 在上週推出全新的 HomePod 第二代， 不過它適用於搭載 iOS 16.3 (或以上版本) ， 現在全新 iOS 16.3 正式版 推出也表示正式支援 HomePod 第二代， 同時也會讓 HomePod 2 與 HomePod mini 有溫濕度感測功能。

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如何更新 iOS 16.3

設定 > 一般 > 軟體更新

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iOS 16.3 更新 詳細內容 此更新項目包含下列增強內容和錯誤修正： ．全新「團結」背景圖片紀念黑人歷史和文化，慶祝黑人歷史月

．iCloud 的「進階資料保護」使用端對端加密保護的所有 iCloud 資料類別擴增至 23 種，包含「iCloud 備份」、「備忘錄」和「照片」，即使雲端裡的資料出現漏洞，也可以保護你的資訊安全

．Apple ID 的「安全性密鑰」可讓使用者要求在新裝置雙重認證登入程序中包含實體安全性密鑰，以增強其帳號的安全性

．支援 HomePod（第二代）

．「SOS緊急服務」通話現在需要按住側邊按鈕以及調高或調低音量按鈕然後放開，以避免不小心撥打緊急服務通話

．修正了在「無邊記」中部分使用 Apple Pencil 或手指創作的繪圖筆畫可能不會顯示在共享白板上的問題

．解決了背景圖片在鎖定畫面上可能顯示為黑色的問題

．修正了在喚醒 iPhone 14 Pro Max 時可能會暫時顯示水平線的問題

．修正了鎖定畫面小工具不會準確顯示「家庭」App 狀態的問題

．解決了 Siri 可能錯誤回應音樂要求的問題

．解決了可能無法正確理解 CarPlay 中 Siri 要求的問題

《原文刊登於合作媒體APPLEFANS 蘋果迷，聯合新聞網獲授權轉載。》

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