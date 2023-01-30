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買14 Pro先等等！蘋果iPhone 15 Pro多加這技術 與平價版差異化更大

聯合新聞網／ 楊又肇

傳出蘋果將暫緩自有Wi-Fi晶片開發計畫，並且預計在今年推出的iPhone 15系列繼續採用博通提供Wi-Fi晶片消息後，MacRumors網站取得消息更進一步指出，今年預計推出的iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max將會有更明顯差異，其中包含僅高階機種搭載傳速度更快的Wi-Fi 6E無線網路規格。

若MacRumors網站取得消息屬實，意味今年推出的iPhone 15系列將會有更大規格差異，而非只是像iPhone 14與iPhone 14 Pro以上機種僅在處理器規格不同。

▲(圖／擷自MacRumors網站)
▲(圖／擷自MacRumors網站)

而從近期傳出消息來看，顯示蘋果計畫在高階iPhone機種採取更明顯規格差異化發展，或許將以此區隔不同市場用戶族群，例如透過更高階規格機種吸引有攝影、遊戲，或是特定使用需求的消費市場，至於標準機種、標準機種延伸規格 (例如去年推出採大尺寸螢幕設計的iPhone 14 Plus)則會透過多彩、相對輕盈等產品定位設計，藉此吸引更著重外觀設計與使用手感的消費族群。

從先前說法顯示，iPhone 15系列依然會採用Qualcomm提供的5G連網通訊晶片，而處理器可能還是會比照iPhone 14系列採不同規格設計，而iPhone 15 Pro以上規格機種還會採用壓感震動形式操作的固定式按鍵，意味電源按鍵、音量鍵都會採用Taptic Engine模擬壓按觸覺固定式按鍵設計 (類似iPhone 7的Home鍵設計)，藉此增加機身一體成形設計強度，同時也能提高手機防水表現。

另外，相關消息也認為蘋果將在iPhone 15 Pro以上規格採用更堅固的鈦金屬材質框體，藉此打造更Ultra定位的iPhone機種，因此意味今年預計推出的iPhone 15系列將在硬體規格有更多差異化設計。

至於從去年推出取代mini機種設計的iPhone 14 Plus整體銷量也不見起色，因此蘋果有可能今年僅保留標準機種，以及兩款Pro定位機種，並且透過硬體規格差異吸引不同消費族群。

蘋果預期在今年秋季公布iPhone 15系列機種消息，而今年的春季發表會可能不會公布新款iPhone SE，而是會聚焦在新款iPad Air等產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 14 Pro 蘋果

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