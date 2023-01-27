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蘋果暫停自研Wi-Fi晶片 iPhone 15 / Pro系列採用博通Wi-Fi 6E

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蘋果公司。路透
蘋果公司。路透

集微網消息，分析師郭明錤日前在社交媒體發文表示，蘋果已經暫停了其正在開發的Wi-Fi晶片的工作

這意味著蘋果供應商博通將至少在未來一段時間以內繼續為蘋果提供Wi-Fi晶片，包括為即將於2023年發佈的iPhone15/Pro系列機型提供晶片。

郭明錤的部分報告內容如下：

許多投資人擔心Apple開發自有Wi-Fi晶片將顯著影響Broadcom的Wi-Fi 晶片事業。然而，根據對半導體產業（晶圓代工、設備與封測）的最新調查顯示，Apple已停止開發自有Wi-Fi晶片一段時間。

更嚴謹地說，Apple先前開發的自有Wi-Fi方案為Wi-Fi單晶片，而非Wi-Fi+BT整合晶片。從IC設計的角度，Wi-Fi+BT整合晶片的設計難度高於Wi-Fi單晶片。因Apple主要終端產品均採用Wi-Fi+BT整合晶片，這意味著Apple若欲以自家晶片取代博通的Wi-Fi+BT整合晶片，面臨的挑戰更高。

投資人應無須擔心Apple自有Wi-Fi晶片在可見未來會影響博通的Wi-Fi 晶片業務。相反的，在未來幾年內，Apple與競爭對手們將陸續採用單價更高的Wi-Fi 6E/7晶片，博通將成為領先受益者。此外，博通亦為iPhone 15升級至Wi-Fi 6E最大贏家

據悉，蘋果是博通最大的客戶，在上一財年為這家晶片製造商貢獻了約20%的收入，接近70億美元。而此前據知情人士透露，蘋果正在推動將其設備內的晶片替換成內部設計的組件，這將給博通造成打擊。

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