蘋果暫停自研Wi-Fi晶片 iPhone 15 / Pro系列採用博通Wi-Fi 6E
集微網消息，分析師郭明錤日前在社交媒體發文表示，蘋果已經暫停了其正在開發的Wi-Fi晶片的工作。
這意味著蘋果供應商博通將至少在未來一段時間以內繼續為蘋果提供Wi-Fi晶片，包括為即將於2023年發佈的iPhone15/Pro系列機型提供晶片。
郭明錤的部分報告內容如下：
許多投資人擔心Apple開發自有Wi-Fi晶片將顯著影響Broadcom的Wi-Fi 晶片事業。然而，根據對半導體產業（晶圓代工、設備與封測）的最新調查顯示，Apple已停止開發自有Wi-Fi晶片一段時間。
更嚴謹地說，Apple先前開發的自有Wi-Fi方案為Wi-Fi單晶片，而非Wi-Fi+BT整合晶片。從IC設計的角度，Wi-Fi+BT整合晶片的設計難度高於Wi-Fi單晶片。因Apple主要終端產品均採用Wi-Fi+BT整合晶片，這意味著Apple若欲以自家晶片取代博通的Wi-Fi+BT整合晶片，面臨的挑戰更高。
投資人應無須擔心Apple自有Wi-Fi晶片在可見未來會影響博通的Wi-Fi 晶片業務。相反的，在未來幾年內，Apple與競爭對手們將陸續採用單價更高的Wi-Fi 6E/7晶片，博通將成為領先受益者。此外，博通亦為iPhone 15升級至Wi-Fi 6E的最大贏家。
據悉，蘋果是博通最大的客戶，在上一財年為這家晶片製造商貢獻了約20%的收入，接近70億美元。而此前據知情人士透露，蘋果正在推動將其設備內的晶片替換成內部設計的組件，這將給博通造成打擊。
📢 【笑慘】圖輯／「手叉腰」迷因穿搭風爆紅全台？網瘋拍紅格紋＋羽絨背心路人 笑壞「怎麼都這樣穿」
📢 【周報】3C福袋價值多2倍仍被罵「買到撞到」？蘋果Home Pod 2藏5點沒說的事
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
📢 【必買】過年開玩！任天堂Switch港版eShop新春優惠祭10款遊戲7折 《瑪利歐派對》便宜500元
📢 【懶人包】《英雄聯盟LOL》歡迎活動來了！長達1個月…超佛心任務、獎勵商店、獲取全英雄細節一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言