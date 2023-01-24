人生首台iPhone用3個月就出事…他因「民間較便宜」想送修 果粉1關鍵阻止
iPhone 14 Pro系列上市後吸引大批「安卓仔跳槽」，但近日一名「菜鳥果粉」就哀嘆自己人生中的第一台iPhone，才入手短短3個月時間就傷痕累累，他比較原廠和一般維修店後發現兩者「價差極大」，因此求問網友該怎麼選？貼文一出引發熱議。
這名網友在PTT發文分享使用「人生中第一台iPhone」的經驗，他悲傷透露在入手3個月後就「跳車」了，手機不只有一些擦傷，還有一顆鏡頭破裂導致拍照出現詭異炫光。
由於沒有替iPhone加保Apple Care保險，原PO將手機拿去送修後，原廠維修估價指「全換要1萬8」，而送去一般維修店表示「換玻璃只要5百至1千元」，他比較兩者後相當不解「為何原廠不能單換玻璃？」，並好奇「價差挺大，各位會直接拿去一般維修店修理嗎？一般維修店換玻璃品質如何？」
此文一出，許多有經驗的網友紛紛留言「5百到1千當然換啊」，但也有人搖頭直呼「一般的修完大部份會破壞防水性」、「他們把其他地方修壞，你也死無對證」、「坊間沒有品管、沒有保證，就去拚人品吧」。
更有網友點出關鍵，「去一般的修過之後就破保固了，原廠連換都不會讓你換」、「外廠修過原廠就不會收了」、「保固內一般修完直接變無保，二手也難賣，要我就選官方花錢換整新機，不然當殺肉機（又稱翻新機）賣手機行了，直接再換一台新機，省得心裡胡思亂想」。
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