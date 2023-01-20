2022年大陸手機銷量約2.55億部 創2015年以來最差成績
集微網消息，CINNO Research最新數據顯示，2022年中國市場智能手機銷量或約2.55億部，同比下降19%，創下2015年以來最差年度銷量成績，8年內將首次跌破3億部。
2022年，對於中國智能手機市場而言又是不平凡的一年，各季度銷量同比均呈現負增長，跌幅14%-21%之間。CINNO Research預測，2023年預計短期內疫情的影響將持續抑製消費需求，影響將持續貫穿2023年上半年，2023年下半年情況或將逐步好轉。
報告指出，在過去一年中，蘋果站穩國內市場第一，榮耀躍居第二。蘋果自去年第四季度重回國內第一之後在高端市場持續發力，站穩國內市場第一的位置；OV市場表現疲軟，市場份額急劇下滑，由年度銷量第一和第二的位置跌至第三和第四；而榮耀市場表現穩定，躍居國內第二，持續搶佔OV中低端市場份額，Top6品牌中，銷量及市場份額均上升較大。
2022年中國市場5G智能機銷量佔比84%，5G手機或將成為主流。2022年中國5G智能手機銷量同比增長6個百分點，2022年上市的智能手機新機中5G智能機佔比85%，與去年相當。預計2024年中國市場5G智能機滲透率96%。
此外，報告指出過去一年折疊手機銷量逆勢大增，將同比增長142%；報告還認為，OLED智能手機佔比將增至57%，各顯示技術大尺寸化趨勢明顯，高刷新率屏幕智能機成為主流。
（校對/張傑）
📢 【話題】蘋果開2代「Home Pod」藏5點沒說的事！「這功能」便宜款也有
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
📢 【必買】過年開玩！任天堂Switch港版eShop新春優惠祭10款遊戲7折 《瑪利歐派對》便宜500元
📢 【懶人包】《英雄聯盟LOL》歡迎活動來了！長達1個月…超佛心任務、獎勵商店、獲取全英雄細節一次看
📢 【周報】果粉敲碗蘋果史上最有感改變！ iPhone 15 Pro機型獨有6特色揭曉
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言