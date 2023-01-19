拍出春節團圓感 iPhone攝影師不藏私分享秘訣

農曆春節即將到來，蘋果公司邀請人氣攝影師「不只是個攝影大叔」Charles，分享如何用iPhone 14 Pro' rel='iPhone 14 Pro' data-rel='/2/191734' class='tag'>iPhone 14 Pro搭配環境、道具、光線和色彩，拍出春節團圓感和圍爐暖意。

過年圍爐滿桌菜色，不知道怎麼取景？Charles建議的最佳拍攝方式是不去改變桌面原有樣子，盡量「保存真實」，畢竟想拍的是當下的記憶和情感，而非美觀卻無溫度的照片。

他在同一個畫面中會以不同角度拍攝，包括平拍、俯拍，加上只拍局部桌面，呈現不同入座客人的觀點；再透過Lightroom App內的色相和飽和度設定，針對想要調整的顏色加強，即使是空景也能增添到位的情緒。

如果想記錄菜色，Charles建議把iPhone攝影鏡頭擺在與食物等高的水平，不僅可以拍到橫切面，自然光打在食物和盤下的陰影也會讓畫面更豐富。菜色近照可以用「第一人稱」視角拍攝，拍自己眼前的菜色有「期待品嚐、捨不得吃」的意味；拍臨近用餐者的菜色，則能帶來「搶來的比較美味」的趣味感。

在發紅包的時候，Charles喜歡用電影中常見的「過肩鏡頭」技巧，並以iPhone內建相機的「人像」模式拍攝，將手機鏡頭放在被拍攝者肩膀背後，能讓觀者建立觀看的視線高度，感受到收取紅包的期待或發紅包的欣慰，也能凸顯人物間的親密關係。

如果想記錄春節裝飾又怕拍得太俗氣，Charles建議使用iPhone內建相機的「人像」模式，透過控制景深，營造視覺焦點。

Charles說，對於空間的表現，他不會執著於要高角度拍到整個範圍，「透過局部反而更能讓觀者在看的時候，在大腦中透過視覺去聯想完整空間。」例如站在同一個地方，分別用iPhone 14 Pro人像模式的1、2、3倍焦段拍攝，可以讓不同的物體輪流發聲、妝點氣氛。

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