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「增加耐用性與可靠性」 三星大咖曝Galaxy S23系列特色

聯合新聞網／ 楊又肇

三星即將舉辦Unpacked 2023活動之前，三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文博士透過專欄文章發表對於近期行動科技看法，同時也透露三星接下來預計公布的Galaxy S23系列旗艦手機特色。

盧泰文認為行動科技的重要性逐年提升，並且成為日常生活核心，更進一步成為激發創新的泉源。而人們透過這些利器，創造、消費能夠串聯，以及啟發或娛樂你我的內容，並且從單一端點管理生活的各個層面，包含身心健康習慣，同時涵蓋聚會、購物、旅行等需求。

而三星的目標更是期望透過人們信賴品牌立場，提供可以值得依賴的裝置為目標，並且讓行動科技成為豐富人類生活的催化劑。

▲三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文博士
▲三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文博士

在進一步說明中，盧泰文表示過往推出的Galaxy S系列不僅成為三星歷年代表作品，並且透過開放合作理念加入各類技術，同時也強調Galaxy S Ultra機種將重新定義效能與品質，並且整合過往Galaxy Note系列機種特性，整合Galaxy雙旗艦的強悍功能、極致效能與創意應用於一身，更意味今年預計推出的Galaxy S23 Ultra依然會延續過往整合S Pen、Note系列機種設計元素。

同時，盧泰文更強調以最新的環保策略對抗氣候變遷，並且透過技術推動永續概念，進而在產品設計加入更多耐用性與可靠性，同時採用更多可回收材質。

三星預計在台灣時間2月2日凌晨2點舉辦Unpacked 2023活動，預計揭曉包含Galaxy S23、Galaxy S23+，以及Galaxy S23 Ultra在內機種，同時也預期將在最快時間內讓產品進入市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

GALAXY 三星 Samsung

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