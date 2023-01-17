中階機市場一攤死水？網揭「價位表」：台灣中階價是低階規格

手機市場競爭激烈，一名愛用中階機的網友就發現「6千到7千左右的價位好像都沒什麼選擇」，他細數過去曾用過的紅米Note 8 Pro、realme 6、realme 7等機種，雖然螢幕刷新率不高，但他認為在其他方面仍算堪用，但反觀現階段的中階機市場，他無奈感嘆「這幾年是不是一攤死水？」

原PO認為搭載G90T和天璣800U才稱得上是經典，「倒是現在這個價位的手機看來看去都是使用G96、天璣810之類的處理器，效能基本上就是擠牙膏」，他提到原本心目中屬意的「繼任者」是天璣920和S778，但這些價格都已超過8千元以上，「是不是這些價位手機都沒賺頭了，所以廠商都不想搞了啊？」

對於原PO解讀中階手機市場的看法，不少網友們紛紛留言表達同感，「進步超龜速」、「這價位現在變低階的了」、「現在中階機普遍拉到10K左右了」，更有人透露廠商只願「擠牙膏」的背後原因，「過剩啦～現在是想辦法往下找砍成本的底線來賺錢」、「廠商的市佔率固定化，就慢慢擠牙膏提升獲利能力」。

還有人列出「手機市場價位表」，分析目前中階手機市場價位已呈上調趨勢，「5千以下是低階、5千至1萬是中低階、1萬至1萬5是中階、1萬5至2萬5是輕旗艦款、2萬5以上是旗艦款」。

不過，也有網友持不同意見，直言「不打電動的都效能過剩了，只要RAM夠，沒什麼問題啦」、「應該說是安卓一片死水」、「一年多前中階神機A52s下市後，完全無人能取代其地位」、「台灣是中階價、低階規格啊」、「其實就是低階搶不贏中國大陸，大家就往中高階發展，會用低階的人通常也不會要求太多功能，所以進步幅度慢」、「我一直很好奇為何要挑中階，過季旗艦不香嗎？」。

商品推薦