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Nubia下月推出國際版紅魔8 Pro 記憶體、儲存容量直接加大

聯合新聞網／ 楊又肇

去年底於中國市場推出的紅魔8 Pro系列遊戲手機，稍早由Nubia將於2月2日透過官網向全球市場銷售國際版，分別將推出搭載12GB記憶體與256GB儲存容量的Matte（黑色）版本，以及搭載16GB記憶體與512GB儲存容量的Void（透明）版本，建議售價則從649美元起跳。

從規格上來看，國際版紅魔8 Pro實際上就是在中國市場銷售的紅魔8 Pro，同樣採用更換為方正設計的外觀，採用平面框體、更簡潔紋路設計。不過，Nubia目前似乎並未計畫在國際市場推出紅魔8 Pro+，僅提供記憶體、儲存容量均有所提升的紅魔8 Pro。

國際版紅魔8 Pro螢幕採用京東方提供的6.8吋AMOLED螢幕，解析度為Full HD+，並且採用最高1300nits峰值亮度與1.48mm的窄邊框設計，另外也依然維持採用螢幕下鏡頭，藉此讓螢幕顯示佔比提高，分別支援120Hz畫面更新率與960Hz觸控採樣率。

機身採用Nubia自研遊戲晶片「紅芯R2」，標榜能像先前推出的「紅芯1號」提升手機觸控表現、振動觸感細膩度，以及顯示光效表現，機身也採用VC液冷與風扇及石墨烯材質構成的散熱系統。

除了採用Snapdragon 8 Gen 2處理器，國際版紅魔8 Pro採用搭配12GB或16GB記憶體，以及256GB、512GB儲存容量，電池容量則採6000mAh設計，支援65W有線快充。

相機系統部分，國際版紅魔8 Pro採用1600萬畫素螢幕下視訊鏡頭，主相機則採用搭載三星ISOCELL GN5感光元件的5000萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭。

國際版紅魔8 Pro預計在加拿大、美國，以及奧地利、比利時、保加利亞、立陶宛、克羅地亞、盧森堡、賽普勒斯、捷克、英國、荷蘭、丹麥、波蘭、愛沙尼亞、葡萄牙、芬蘭、羅馬尼亞、法國、斯洛伐克、希臘、西班牙、瑞典、愛爾蘭、匈牙利、義大利、拉脫維亞、馬爾他、香港、印尼、澳門、菲律賓、新加坡、馬來西亞、以色列、科威特、沙烏地阿拉伯，以及阿拉伯聯合大公國在內國家地區上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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