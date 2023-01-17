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三星Galaxy Z Fold 5傳用這「專利」 讓螢幕攤平的摺痕更不明顯了

聯合新聞網／ 楊又肇

相關消息指稱，三星今年預計推出的Galaxy Z Fold 5螢幕可凹折手機，將可能採用折痕更不明顯的設計。

在去年推出的Galaxy Z Fold 4裡，三星已經藉由減少折合機構零件數量，在不影響使用強度之下，讓機身重量大幅降低，但可凹折螢幕中間仍可隱約看見折痕。

為了改善這樣的問題，三星似乎計畫藉由曾在2016年取得的水滴形式鉸鍊設計專利，藉此讓攤平後的螢幕更為平坦。

類似設計，包含小米、OPPO、vivo等業者其實都已經在其螢幕可凹折手機採用，透過讓螢幕凹折處能以水滴形式收合，進而讓攤平後的螢幕表面能以更平坦形式呈現，不像目前採用U型收合方式，導致攤平後的螢幕仍有些微折痕。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Fold 專利

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