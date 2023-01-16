蘋果舊愛還是最美？最新iOS設備好評榜冠軍是7年前的它 iPhone 14失寵了
近日，跑分軟體安兔兔公布「2022年12月iOS設備好評榜」，蘋果（Apple）一代神機iPhone SE、iPhone 6s穩居前三名，但令人意外的是「被果粉捧上天」的最新款iPhone 14系列新機卻榜上無名。
安兔兔日前公布數據榜單，該資料收集時間為2022年12月，並僅限中國大陸市場；根據資料指出，iOS設備好評前十名依序為iPhone SE（97.96%）、iPhone Air 4（97.62%）、iPhone 6s Plus（97.15%）、iPhone 6s（96.76%）、10.5吋iPad Pro 2（96.75%）、iPhone 12 mini（96.27%）、iPhone 7（95.87%）、12.9吋iPad Pro 4（95.45%）、iPhone SE 2（95.16）、11吋iPad Pro 4（94.71%）。
安兔兔分析市調結果，認為當年初代iPhone SE橫空出世時市場對其給予優良反饋，當時消費者自認換旗艦版iPhone太貴，初代iPhone SE用一種很多手機廠商可能都想過但又不敢做的方法，再次證明蘋果手機對於當時市場影響之大。
安兔兔比對過往的好評榜後發現，iOS好評榜變動相當小，且上榜機款全都是發布上市一段時間的老機型，而最新機型iPhone 14系列卻榜上無名，例如iPhone 14 Pro以好評率85.61%排名32、iPhone 14 Pro Max排名33（好評率83.21%），緊跟其後的是iPhone 14（好評率78.97%）及iPhone 14 Plus（好評率73.62％），雖說是最新機型，卻似乎未獲大陸果粉喜愛。
安兔兔也認為「過去的人願意花一台高配安卓手機的錢去買一台套著過時手機外殼的新iPhone」，但如今眼看iPhone 12 mini、iPhone 13 mini及兩代新款iPhone SE未能重現蘋果當年的輝煌，iPhone手機也不再是大家的換機首選了。
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