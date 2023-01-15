快訊

影／畫面曝光！台中肇逃死亡車禍 轎車闖紅燈釀1死2傷

尼泊爾墜機ATR 72機型多次出事 包括復興航空2015空難

T1聯盟／雲豹吞10連敗 霍華德：相信能克服難關

新麒麟晶片現身！華為手機即將「王者歸來」？

集微網／ 集微網
華為示意圖。 路透社
華為示意圖。 路透社

集微網消息，近日，一張華為Mate 50 Pro的工程機頁面截圖在微博上廣為流傳，顯示搭載了名為麒麟kc10的處理器，有博主指出該晶片實際型號就是麒麟9010。

知名微博博主@廠長是關同學在微博上發文稱，工程機測試晶片，不要去想著會量產哈，這不可能的。我去年就說過，海思晶片團隊不會放棄設計，必要的試片也是有可能的，制裁只是說不允許華為獲得代工生產的資格。所以設計會延續，不會因為不能生產就放棄疊代設計。不過高端麒麟真的暫時不要去想了，真的短期回不來的，也希望大家理解吧，產業鏈是一個整體，華為自己也無法突破，這需要整個中國一起努力，不過相信我們一定會突破的。

知名海外博主@Teme稱，該晶片就是麒麟9010，在安兔兔中跑分為130萬左右，性能強於驍龍8 Gen1的103.5萬，但要上量產機還必須等待中國自主研發的光刻機就緒。

日前市場研究機搆Counterpoint Research公佈的2022年第三季度全球智能手機AP（應用處理器）市場報告顯示，聯發科連續8個季度在全球智能手機晶片組市場份額第一，華為海思麒麟晶片出貨量瘉加接近於0。備受關注的華為海思原本在一季度還有1%份額，第二季度降為0.4%，但第三季度已經幾乎為0。這意味著華為已經清空了海思麒麟晶片的庫存，而由於美國禁令的存在，華為也無法從台積電、三星等代工廠獲取晶片。

華為消費者業務CEO、智能汽車BU CEO餘承東在2021年11月的消費者業務內部宣講會上表示，華為手機還會做下去，2023年要王者歸來。華為內部人士稱，這場宣講會是面向公司內部的招聘活動，意味著消費者業務已停止收縮、轉為擴張。

華為輪值董事長徐直軍在2023年新年致詞中指出，2022年是華為從應對美國不斷制裁的戰時狀態，逐步轉為制裁常態化正常運營的一年，也是逐步轉危為安的一年。預計華為全年實現銷售收入6369億人民幣。其中，ICT基礎設施業務保持穩定增長，終端業務下行趨勢放緩，數字能源和華為雲業務快速增長，智能汽車部件競爭力和用戶體驗顯著提升。

徐直軍表示，2023年，是華為在制裁常態化下正常運營的第一年，也是關鍵之年。為了公司未來的生存和發展打下堅實基礎，完成2023年確定的經營目標，華為會：1、繼續保持強研發投資；2、堅持以質取勝；3、積極進取，抓住機會，多產糧食；4、繼續推進變革，激發組織活力，導向沖鋒。

華為 晶片

延伸閱讀

華為去年分紅預案曝光！大方配發股利 員工：超出預期

最早家電芯片研發廠商要IPO 海信視像擬拆分信芯微上市

中國華為工程師釋新遊戲DEMO激似《斯普拉遁3》！廣邀網友參加封測

黑科技？火腿套上華為手表竟測出「心跳血氧」 網笑：為食材注入靈魂

相關新聞

手機20年進化比較 他曝這一功能「已靜音1整年」勾眾人回憶

隨著時代進步，科技日新月異，手機更是越來越新穎，功能已成為換手機的考慮要素之一，臉書粉絲團「加藤軍台灣粉絲團 2.0」PO出一張20年前後的手機對比圖，款式外型不僅有很大變化，就連「鈴聲」的功能也讓不少過來人很有感觸。

Galaxy S23、Galaxy S23+與Galaxy S23 Ultra外觀圖像提前曝光

在三星確認將於台灣時間2/2凌晨揭曉年度旗艦手機Galaxy S23系列之後，諸多新機外觀也接連曝光。

比爾蓋茲就是不用蘋果iPhone！改用這款貴了17000元的高級手機

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）曾表明不是蘋果（Apple）iPhone的愛用者，僅管身邊的人都在用iPhone，他仍著迷安卓（Android）手機。去年的Reddit論壇他就表示正在使用三星（Samsung）摺疊手機Galaxy Z Fold 3，一年過去了，他又曝光今年「升級」新手機，只不過，仍不是iPhone。

新麒麟晶片現身！華為手機即將「王者歸來」？

近日，一張華為Mate 50 Pro的工程機頁面截圖在微博上廣為流傳，顯示搭載了名為麒麟kc10的處理器，有博主指出該晶片實際型號就是麒麟9010。

Android 13測試版本增加eSIM移轉、可將實體SIM卡資料轉至eSIM功能

在蘋果從iOS 16更新加入可將iPhone上的eSIM資料自行移轉到其他iPhone，甚至在美國境內銷售iPhone 14系列機種更全面取消實體SIM卡槽設計，Google接下來顯然也計畫跟進強化eSIM使用體驗，將可讓使用者自行將實體SIM卡資料移轉至手機上的eSIM存放。

蘋果推出「Apple Business Connect」免費工具 協助在地商家串接更多商機

蘋果針對企業、商家提供名為「Apple Business Connect」的免費工具，將可在蘋果地圖內增加更多商品介紹照片、網站，或是季節限定菜單，另外也能透過訊息、Siri等方式進行線上預訂，並且透過錢包功能完成線上付款。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。