新麒麟晶片現身！華為手機即將「王者歸來」？

集微網消息，近日，一張華為Mate 50 Pro的工程機頁面截圖在微博上廣為流傳，顯示搭載了名為麒麟kc10的處理器，有博主指出該晶片實際型號就是麒麟9010。

知名微博博主@廠長是關同學在微博上發文稱，工程機測試晶片，不要去想著會量產哈，這不可能的。我去年就說過，海思晶片團隊不會放棄設計，必要的試片也是有可能的，制裁只是說不允許華為獲得代工生產的資格。所以設計會延續，不會因為不能生產就放棄疊代設計。不過高端麒麟真的暫時不要去想了，真的短期回不來的，也希望大家理解吧，產業鏈是一個整體，華為自己也無法突破，這需要整個中國一起努力，不過相信我們一定會突破的。

知名海外博主@Teme稱，該晶片就是麒麟9010，在安兔兔中跑分為130萬左右，性能強於驍龍8 Gen1的103.5萬，但要上量產機還必須等待中國自主研發的光刻機就緒。

日前市場研究機搆Counterpoint Research公佈的2022年第三季度全球智能手機AP（應用處理器）市場報告顯示，聯發科連續8個季度在全球智能手機晶片組市場份額第一，華為海思麒麟晶片出貨量瘉加接近於0。備受關注的華為海思原本在一季度還有1%份額，第二季度降為0.4%，但第三季度已經幾乎為0。這意味著華為已經清空了海思麒麟晶片的庫存，而由於美國禁令的存在，華為也無法從台積電、三星等代工廠獲取晶片。

華為消費者業務CEO、智能汽車BU CEO餘承東在2021年11月的消費者業務內部宣講會上表示，華為手機還會做下去，2023年要王者歸來。華為內部人士稱，這場宣講會是面向公司內部的招聘活動，意味著消費者業務已停止收縮、轉為擴張。

華為輪值董事長徐直軍在2023年新年致詞中指出，2022年是華為從應對美國不斷制裁的戰時狀態，逐步轉為制裁常態化正常運營的一年，也是逐步轉危為安的一年。預計華為全年實現銷售收入6369億人民幣。其中，ICT基礎設施業務保持穩定增長，終端業務下行趨勢放緩，數字能源和華為雲業務快速增長，智能汽車部件競爭力和用戶體驗顯著提升。

徐直軍表示，2023年，是華為在制裁常態化下正常運營的第一年，也是關鍵之年。為了公司未來的生存和發展打下堅實基礎，完成2023年確定的經營目標，華為會：1、繼續保持強研發投資；2、堅持以質取勝；3、積極進取，抓住機會，多產糧食；4、繼續推進變革，激發組織活力，導向沖鋒。

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