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手機20年進化比較 他曝這一功能「已靜音1整年」勾眾人回憶

聯合新聞網／ 綜合報導
臉書「加藤軍台灣粉絲團 2.0」貼出兩張不同時代的手機，勾起不少人的回憶。 圖擷自加藤軍台灣粉絲團 2.0
臉書「加藤軍台灣粉絲團 2.0」貼出兩張不同時代的手機，勾起不少人的回憶。 圖擷自加藤軍台灣粉絲團 2.0

隨著時代進步，科技日新月異，手機更是越來越新穎，功能已成為換手機的考慮要素之一，臉書粉絲團「加藤軍台灣粉絲團 2.0」PO出一張20年前後的手機對比圖，款式外型不僅有很大變化，就連「鈴聲」的功能也讓不少過來人很有感觸。

從貼出的照片可看到，上圖是20年前超夯手機Motorola「小海豚」，外型有如一隻海豚般地圓滑，而且還可以掀蓋，蓋子打開後還有實體按鍵，在當時颳起一陣旋風，風靡不少人；下圖則是現在最新流行的iPhone手機，超大螢幕再加上觸控式功能，與小海豚機呈現出強烈的對比。

除了外型的改變，手機功能的演進也是一大特色，照片看到小海豚手機圖片旁邊註明「2003年，上網下載來電鈴聲樂譜」，iPhone旁邊則是寫「2023年，手機已保持靜音一整年」，這一點讓許多過來人看了感觸很深。

不少經過那個年代的網友分享回憶，「以前還能編輯鈴聲」、「鈴聲樂譜哪有在下載的，都是看call雜誌找的啊」、「以前手機音樂比大聲」、「都要自己編輯鈴聲~~抖~蕊~咪~發~蒐」、「小海豚不能下載或自編鈴聲，唉鳳的自選鈴聲很麻煩，安卓超簡單」、「以前鈴聲，分不同人設定不同鈴聲；現在鈴聲，是設定不同時間的鬧鐘」。

還有許多人大嘆手機已經安靜很久了，「手機不知道多久沒人打來過了」、「我哀鳳用到現在只有聽到鬧鐘響過而已」、「我手機已經靜音十年了」、「原來不只有我手機會調靜音的」、「真的，13買到現在根本沒有開過鈴聲」、「十年沒開過鈴聲」、「我連震動都關」、「不僅自己手機靜音，聽到別人手機發出聲音還會感到厭惡」、「always靜音，久到忘記自己預設來電鈴聲是什麼？」、「現在在路上聽到鈴聲是流行歌的都會多看兩眼」、「現在的電話只剩詐騙或是奇怪的貸款」。

iPhone Motorola

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