Android 13測試版本增加eSIM移轉、可將實體SIM卡資料轉至eSIM功能
在蘋果從iOS 16更新加入可將iPhone上的eSIM資料自行移轉到其他iPhone，甚至在美國境內銷售iPhone 14系列機種更全面取消實體SIM卡槽設計，Google接下來顯然也計畫跟進強化eSIM使用體驗，將可讓使用者自行將實體SIM卡資料移轉至手機上的eSIM存放。
從很早之前，Google其實就已經在Pixel系列機種加入eSIM設計，而合作夥伴如三星、小米等業者其實也都跟進在其手機產品加入eSIM設計，在電信業者願意提供支持的情況下，多半都已經可以讓人直接以eSIM形式存放手機門號等資料，藉此減少實體SIM卡使用比例，同時也能依照需求快速轉換不同電信業者門號，或是上網資費。
而在新版Android 13 QPR2 Beta 2版本測試內容中，Google已經開始加入可將手機上的eSIM資料移轉到相同品牌的另一款手機，以及增加可將實體SIM卡資料轉存至eSIM的功能，顯然希望吸引更多使用者加入使用eSIM。
甚至使用者更換新機時，更可直接透過Fast Pair功能，快速將舊機上的eSIM移轉到新機上使用，藉此降低使用者移轉eSIM的難度，同時也無須仰賴電信業者提供QR Code進行轉換。
不過，目前此項功能境仍處於測試階段，未來是否會成為正式功能，其實還很難說。另一方面，即便此項功能成為Android 13正式項目，顯然還是必須由電信業者加入支援，因此屆時能否在台灣境內地區使用，目前還很難說。
You might soon be able to transfer an eSIM profile from an old Android phone to a new phone, or convert a profile on a physical SIM card into an eSIM profile. Support for transferring profiles is being implemented in Google's SIM Manager app the LPA on Pixel and many GMS devices.— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 9, 2023
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 【懶人包】《英雄聯盟LOL》歡迎活動來了！長達1個月…超佛心任務、獎勵商店、獲取全英雄細節一次看
📢 【新年到】限定5天、今起手刀換新鈔！用Google Map「新鈔地圖」定位8家銀行不怕迷路
📢 【必學】2023尾牙5招財請換全新美輪明宏桌布！天天「聽錢的聲音」、擺陣「人體星芒圖」旺整年
📢 【話題】3月漲價！蘋果官網iPhone換電池預約秒殺 網曝「直營店卡位祕訣」教你做
📢 【周報】iPhone 14 Pro「螢幕永遠顯示」開1天超耗電？實測驚動果粉：關閉功能更嚇人
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言