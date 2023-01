Android 13測試版本增加eSIM移轉、可將實體SIM卡資料轉至eSIM功能

在蘋果從iOS 16更新加入可將iPhone上的eSIM資料自行移轉到其他iPhone,甚至在美國境內銷售iPhone 14系列機種更全面取消實體SIM卡槽設計,Google接下來顯然也計畫跟進強化eSIM使用體驗,將可讓使用者自行將實體SIM卡資料移轉至手機上的eSIM存放。

從很早之前,Google其實就已經在Pixel系列機種加入eSIM設計,而合作夥伴如三星、小米等業者其實也都跟進在其手機產品加入eSIM設計,在電信業者願意提供支持的情況下,多半都已經可以讓人直接以eSIM形式存放手機門號等資料,藉此減少實體SIM卡使用比例,同時也能依照需求快速轉換不同電信業者門號,或是上網資費。

而在新版Android 13 QPR2 Beta 2版本測試內容中,Google已經開始加入可將手機上的eSIM資料移轉到相同品牌的另一款手機,以及增加可將實體SIM卡資料轉存至eSIM的功能,顯然希望吸引更多使用者加入使用eSIM。

甚至使用者更換新機時,更可直接透過Fast Pair功能,快速將舊機上的eSIM移轉到新機上使用,藉此降低使用者移轉eSIM的難度,同時也無須仰賴電信業者提供QR Code進行轉換。

不過,目前此項功能境仍處於測試階段,未來是否會成為正式功能,其實還很難說。另一方面,即便此項功能成為Android 13正式項目,顯然還是必須由電信業者加入支援,因此屆時能否在台灣境內地區使用,目前還很難說。

