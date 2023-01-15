Galaxy S23、Galaxy S23+與Galaxy S23 Ultra外觀圖像提前曝光

在三星確認將於台灣時間2/2凌晨揭曉年度旗艦手機Galaxy S23系列之後，諸多新機外觀也接連曝光。

在德國WinFuture網站率先貼出標準款Galaxy S23具體外觀，顯示新機的主相機模組不再採用突出設計，將讓鏡頭模組變得更加平整 (但鏡頭本身依然會突出背蓋表面)，另外也將提供金色、綠色、黑色及粉紫色四款配色。

▲(圖／擷自德國WinFuture網站)

而荷蘭NIEUWE Mobiel網站則是分別貼出Galaxy S23+，以及Galaxy S23 Ultra兩款手機外觀。

前者幾乎就是放大版Galaxy S23，背面主相機也取消原本突出模組設計，同樣提供金色、綠色、黑色及粉紫色四款配色，後者則幾乎採用與Galaxy S22 Ultra相同外觀，同樣支援S Pen手寫筆，並且能將手寫筆收入機身，分別提供黑色、金色、粉紫色與綠色，色調大致上與Galaxy S23相同。

▲(圖／擷自荷蘭NIEUWE Mobiel網站)

▲(圖／擷自荷蘭NIEUWE Mobiel網站)

在先前消息中，今年度的Galaxy S23系列都會採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器，而不會額外提供採用Exynos處理器規格。另外，在相機規格部分也可能導入2億畫素規格鏡頭，但可能僅會最高階機種採用，包含Galaxy S23與Galaxy S23+可能僅維持使用5000萬畫素鏡頭。

依照先前市場看法，認為三星有意重新調整Galaxy系列手機產品市場策略，其中將在高階旗艦機種放寬成本控管限制，但是相對會藉由精簡產品線，避免市場目標族群過於分散，另一方面也可能同時調整Galaxy A系列主流機種。

至於先前傳聞投入自製的Galaxy系列機種專屬處理器，以及全新產品設計，預期要等到2024年才會用於市售機種，因此今年預計推出手機依然會維持既有設計，不會有明顯差異化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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