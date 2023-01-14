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蘋果以iPhone 14 Pro拍攝的第六部新年影片《過五關》 透過京劇重新演繹堅韌不拔精神

聯合新聞網／ 楊又肇

蘋果稍早公布一年一度的新年影片《過五關》，由曾以《又見奈良》於2020上海國際電影節金爵獎獲提名，並且以《地下香》獲得72屆威尼斯電影節「威尼斯日」歐洲影評人協會最佳影片、51屆芝加哥電影節新銳導演雨果獎，更以《米花之味》獲得2017平遙國際電影展中國新生代單元最受歡迎影片獎的導演鵬飛，透過iPhone 14 Pro的相機系統將京劇重新演繹，藉此見證生活在老戲班的年輕人以堅韌不拔精神攻克每一個難關。

「過五關」象徵突破重重難關，同時也呼應近年因疫情產生不確定性，希望以更堅韌精神度過難關的想法。

而導演鵬飛更以其母親為了生計被迫放棄戲曲事業為發想，加上本身對於80年代京劇發展的理解，讓此次以京劇為主軸拍攝的新年影片《過五關》有更深層的真實性。同時，蘋果方面也與戲曲專家合作，針對文化背景、編舞與表演方式進行更全面指導，讓觀眾可以欣賞更原汁原味的京劇。

同時在第六年藉由iPhone拍攝新年影片，蘋果更強調希望能與觀眾建立更深的情感連結，讓人們面臨挑戰和不確定性時，能透過這個故事鼓勵人們更加堅韌，並且支持他們共度難關。

《過五關》

此外，戲曲一直都是中國春節傳統文化的重要組成部分，其華麗表現形式充滿色彩及動態，而京劇更是一門極為講究身心韌性的藝術表演，因此希望透過京劇傳遞「一步一腳印，世上無難關」的想法，並且藉由京劇的演出詮釋iPhone 14 Pro相機系統所能捕捉細節。

故事背景設定在中國戲劇發展轉折點的80年代，在許多新興娛樂表演形式產生之下，以戲曲作為春節傳統的表演逐漸失去其吸引力，使得很多戲曲演員為了維持生計，不得不放棄傳統戲曲表演，從而轉行投身到流行音樂、現代歌舞，或者喜劇演出。導演鵬飛更以平衡傳統元素與現代藝術風格的拍攝手法，詮釋京劇紛繁的多面性與細節，而影片中也詮釋京劇仍留存在許多年輕人的生活中，並且以此傳遞自己的韌勁。

此外，堅韌不拔的精神也出現在導演鵬飛與其團隊身上，包含藉由iPhone克服拍攝所面臨挑戰，並且以低光拍攝、動作模式與電影效果拍攝令人印象深刻的畫面，更希望藉此詮釋如何藉由手上的iPhone實現電影拍攝夢想。

《過五關》幕後花絮

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

京劇 電影 iPhone 14 Pro

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