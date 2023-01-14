蘋果推出「Apple Business Connect」免費工具 協助在地商家串接更多商機

蘋果針對企業、商家提供名為「Apple Business Connect」的免費工具，將可在蘋果地圖內增加更多商品介紹照片、網站，或是季節限定菜單，另外也能透過訊息、Siri等方式進行線上預訂，並且透過錢包功能完成線上付款。

「Apple Business Connect」主要是協助企業、商家透過蘋果服務銜接更多商機，讓消費者能透過蘋果服務產生消費行為。

例如餐廳業者可以在蘋果地圖增加更多餐點相關照片，或是上傳最新季節限定菜單，同時也能讓消費者直接透過蘋果地圖選項快速點餐，或是完成座位預約，並且可透過錢包功能完成線上支付。此外，透過蘋果地圖上顯示店家營業時間、評價、消費金額範圍，或是串連店家自有官網等資訊，更可增加消費者上門光顧機會。

目前此項服務僅先在美國境內提供，但蘋果表示將會在未來幾個月內開始在全球市場讓更多在地企業、商家使用此項工具。

由於是免費提供使用，因此企業或店家僅需透過既有或新申請蘋果帳號即可使用，但蘋果依然會針對企業或商家身分進行審核認證。

類似服務，Google同樣在其Google Maps服務增加更多在地商家資訊，其中也包含可讓商家上傳更多商品照片、菜單資訊，以及透過更多評價等資訊吸引消費者上門光顧。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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