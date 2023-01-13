比爾蓋茲就是不用蘋果iPhone！改用這款貴了17000元的高級手機
微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）曾表明不是蘋果（Apple）iPhone的愛用者，僅管身邊的人都在用iPhone，他仍著迷安卓（Android）手機。去年的Reddit論壇他就表示正在使用三星（Samsung）摺疊手機Galaxy Z Fold 3，一年過去了，他又曝光今年「升級」新手機，只不過，仍不是iPhone。
外媒報導，比爾蓋茲在今年Reddit AMA（Ask Me Anything）活動上提到現在使用的手機「升級」至Galaxy Z Fold 4，原因全是因上次訪問韓國（南韓）時，三星董事長李在鎔所送的禮物，也有網友笑稱，比爾蓋茲該次行程根本是去找他「升級手機」。
也因Galaxy Z Fold 4左右展開變大螢幕的便利性，他表示，在日常生活都會拿它來用Outlook或微軟相關的App，外出時只會帶Windons筆電及1支手機，不會使用平板電腦。而Galaxy Z Fold 4最便宜版本在台灣定價為5萬6888元，比iPhone 14 Pro Max的3萬8900元貴了1萬7988元。
日前也傳出微軟手機「Surface Duo 3」也將改變策略，從原本的左右開闔雙螢幕變成「可以摺疊」的雙螢幕設計，比爾蓋茲對此未回應相關細節。
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