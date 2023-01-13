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比爾蓋茲就是不用蘋果iPhone！改用這款貴了17000元的高級手機

聯合新聞網／ 綜合報導
比爾蓋茲在今年Reddit AMA（Ask Me Anything）活動上提到現在使用的手機「升級」至Galaxy Z Fold 4。（翻攝自比爾蓋茲推特）
比爾蓋茲在今年Reddit AMA（Ask Me Anything）活動上提到現在使用的手機「升級」至Galaxy Z Fold 4。（翻攝自比爾蓋茲推特）

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）曾表明不是蘋果（Apple）iPhone的愛用者，僅管身邊的人都在用iPhone，他仍著迷安卓（Android）手機。去年的Reddit論壇他就表示正在使用三星（Samsung）摺疊手機Galaxy Z Fold 3，一年過去了，他又曝光今年「升級」新手機，只不過，仍不是iPhone。

外媒報導，比爾蓋茲在今年Reddit AMA（Ask Me Anything）活動上提到現在使用的手機「升級」至Galaxy Z Fold 4，原因全是因上次訪問韓國（南韓）時，三星董事長李在鎔所送的禮物，也有網友笑稱，比爾蓋茲該次行程根本是去找他「升級手機」。

比爾蓋茲（右）因日前訪問韓國（南韓）時，三星董事長李在鎔送他Galaxy Z Fold 4大禮，讓網友笑稱，比爾蓋茲該行程根本是去找他「升級手機」。（翻攝自sammobile）
比爾蓋茲（右）因日前訪問韓國（南韓）時，三星董事長李在鎔送他Galaxy Z Fold 4大禮，讓網友笑稱，比爾蓋茲該行程根本是去找他「升級手機」。（翻攝自sammobile

也因Galaxy Z Fold 4左右展開變大螢幕的便利性，他表示，在日常生活都會拿它來用Outlook或微軟相關的App，外出時只會帶Windons筆電及1支手機，不會使用平板電腦。而Galaxy Z Fold 4最便宜版本在台灣定價為5萬6888元，比iPhone 14 Pro Max的3萬8900元貴了1萬7988元。

日前也傳出微軟手機「Surface Duo 3」也將改變策略，從原本的左右開闔雙螢幕變成「可以摺疊」的雙螢幕設計，比爾蓋茲對此未回應相關細節。

三星摺疊手機Galaxy Z Fold 4。（翻攝自三星官網）
三星摺疊手機Galaxy Z Fold 4。（翻攝自三星官網）

比爾蓋茲 三星 摺疊手機 Galaxy Z Fold iPhone Reddit

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