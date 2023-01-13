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又要再等1年？傳蘋果工程師孵iPhone 16六大改變 動態島、「甜甜價格」更有感

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone 14 Pro系列的動態島（見圖）設計引起兩極化評價，不過傳出iPhone 15全系列都將有動態島功能。（翻攝自蘋果官網）
iPhone 14 Pro系列的動態島（見圖）設計引起兩極化評價，不過傳出iPhone 15全系列都將有動態島功能。（翻攝自蘋果官網）

到底該買哪款？蘋果（Apple）iPhone 15預計在今（2023）年9月登場，全系列改為挖孔螢幕設計，並具備動態島功能。不過新機都還沒推出，已有外媒報導，蘋果工程師已在2024年的iPhone 16系列研究更多功能。

據《howtoisolve》報導，去（2022）年推出的iPhone 14 Pro雖然電池部份有待加強，iOS 16系統也需微調錯誤，但仍然是一款出色的蘋果手機，面對今年iPhone 15系列的謠言，該媒體也提到，蘋果工程師針對明（2024）年的iPhone 16系列已著手研發一些功能，但仍有可能會產生變化或修改。

1.「藥丸」模樣變得更小

據了解iPhone 16 Pro的藥丸黑塊模樣將會縮小50%左右，但不代表「動態島」會消失無蹤，而是擴大動態島的可用範圍，能顯示更多資訊。

2.螢幕下Face ID

蘋果一直在研究螢幕下Face ID技術，iPhone 16 Pro有望將部份零件轉移到螢幕下方，但前鏡頭挖孔設計依舊存在，只是會變得更小，降低存在感，看起來更具「全螢幕」的模樣，也因此不會影響到「變得更大的動態島」。

外媒報導，iPhone 16 Pro將會縮小藥丸黑色塊的範圍，降低「存在感」，並讓動態島可見範圍更大。（翻攝自howtoisolve）
外媒報導，iPhone 16 Pro將會縮小藥丸黑色塊的範圍，降低「存在感」，並讓動態島可見範圍更大。（翻攝自howtoisolve

3.可能沒有充電接口？

外媒聲稱蘋果工程師們正在研究2種充電孔模樣，一種是Type-C接孔，另一個則是完全沒有接孔。報導認為iPhone 16 Pro不太可能會沒有充電孔，應該還是會使用Type-C接孔。

4.觸覺按鍵

和iPhone 15 Ultra（又有人認為是iPhone 15 Pro Max）一樣，iPhone 16 Pro系列將的音量鍵、電源鍵搭載觸覺按鈕設計，讓用戶在按按鍵實感覺就像在按「實體按鈕」，如此一來可以提高iPhone 16 Pro機種的防水性能，加上零件配件愈少，手機就愈不容易出現損壞情況。

5.儲存空間256GB起跳

iPhone 14 Pro最小儲存空間為128GB，但iPhone 16 Pro將會從256GB起跳，到最高2TB，但價格可能與今年推出的iPhone 15 Pro差不多。不過，今年的iPhone 15 Pro傳出將會調漲100至200美元 （約台幣3032至6064元），看起來似乎「再等1年」買iPhone 16 Pro較為划算。

6.晶片不追求效能、鏡頭未太大變動

外媒認為蘋果正在改變iPhone晶片的發展策略，將更注重續航力及能源效率，而非一味地追求超好性能，或許在iOS 17和iOS 18將重點放置在優化續航表現；鏡頭部分則未有太多資訊，但推測主鏡頭一樣為4800萬畫素、支援8K拍攝，並優化HDR拍攝能力。

日前科技網站曝光iPhone 15 Ultra「開箱概念影片」，可見機身按鍵全被拔掉，但外型仍引起果粉兩極評價。（翻攝自appltrack推特）
日前科技網站曝光iPhone 15 Ultra「開箱概念影片」，可見機身按鍵全被拔掉，但外型仍引起果粉兩極評價。（翻攝自appltrack推特）

外媒曝光iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max（又稱iPhone 15 Ultra）外觀渲染圖，將有潛望式鏡頭，機身方正，但底部呈現圓弧的模樣。（翻攝自appleinsider）
外媒曝光iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max（又稱iPhone 15 Ultra）外觀渲染圖，將有潛望式鏡頭，機身方正，但底部呈現圓弧的模樣。（翻攝自appleinsider

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