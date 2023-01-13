又要再等1年？傳蘋果工程師孵iPhone 16六大改變 動態島、「甜甜價格」更有感
到底該買哪款？蘋果（Apple）iPhone 15預計在今（2023）年9月登場，全系列改為挖孔螢幕設計，並具備動態島功能。不過新機都還沒推出，已有外媒報導，蘋果工程師已在2024年的iPhone 16系列研究更多功能。
據《howtoisolve》報導，去（2022）年推出的iPhone 14 Pro雖然電池部份有待加強，iOS 16系統也需微調錯誤，但仍然是一款出色的蘋果手機，面對今年iPhone 15系列的謠言，該媒體也提到，蘋果工程師針對明（2024）年的iPhone 16系列已著手研發一些功能，但仍有可能會產生變化或修改。
1.「藥丸」模樣變得更小
據了解iPhone 16 Pro的藥丸黑塊模樣將會縮小50%左右，但不代表「動態島」會消失無蹤，而是擴大動態島的可用範圍，能顯示更多資訊。
2.螢幕下Face ID
蘋果一直在研究螢幕下Face ID技術，iPhone 16 Pro有望將部份零件轉移到螢幕下方，但前鏡頭挖孔設計依舊存在，只是會變得更小，降低存在感，看起來更具「全螢幕」的模樣，也因此不會影響到「變得更大的動態島」。
3.可能沒有充電接口？
外媒聲稱蘋果工程師們正在研究2種充電孔模樣，一種是Type-C接孔，另一個則是完全沒有接孔。報導認為iPhone 16 Pro不太可能會沒有充電孔，應該還是會使用Type-C接孔。
4.觸覺按鍵
和iPhone 15 Ultra（又有人認為是iPhone 15 Pro Max）一樣，iPhone 16 Pro系列將的音量鍵、電源鍵搭載觸覺按鈕設計，讓用戶在按按鍵實感覺就像在按「實體按鈕」，如此一來可以提高iPhone 16 Pro機種的防水性能，加上零件配件愈少，手機就愈不容易出現損壞情況。
5.儲存空間256GB起跳
iPhone 14 Pro最小儲存空間為128GB，但iPhone 16 Pro將會從256GB起跳，到最高2TB，但價格可能與今年推出的iPhone 15 Pro差不多。不過，今年的iPhone 15 Pro傳出將會調漲100至200美元 （約台幣3032至6064元），看起來似乎「再等1年」買iPhone 16 Pro較為划算。
6.晶片不追求效能、鏡頭未太大變動
外媒認為蘋果正在改變iPhone晶片的發展策略，將更注重續航力及能源效率，而非一味地追求超好性能，或許在iOS 17和iOS 18將重點放置在優化續航表現；鏡頭部分則未有太多資訊，但推測主鏡頭一樣為4800萬畫素、支援8K拍攝，並優化HDR拍攝能力。
📢 【必學】2023尾牙5招財請換全新美輪明宏桌布！天天「聽錢的聲音」、擺陣「人體星芒圖」旺整年
📢 【懶人包】即刻開放！《英雄聯盟LOL》終結G社轉蛋歪風 解放510造型、轉移帳號、獎勵與聯盟幣調整一次看
📢 蘋果最大改款一年就在2023！外媒曝3場發表會日期 最大咖產品6月登場
📢 【話題】3月漲價！蘋果官網iPhone換電池預約秒殺 網曝「直營店卡位祕訣」教你做
📢 【周報】iPhone 14 Pro「螢幕永遠顯示」開1天超耗電？實測驚動果粉：關閉功能更嚇人
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言