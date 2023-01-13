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蘋果iPhone 15 Pro傳採用更多固定式按鍵設計 新款Mac多了螢幕觸控功能

聯合新聞網／ 楊又肇

著名分析師郭明錤在近期分析報告指出，蘋果近年預計推出的新款iPhone 15系列機種中，將會在高階款式採用結合Taptic Engine模擬壓按觸覺固定式按鍵設計。而另一方面，市場也傳出蘋果計畫在新款MacBook Pro加入觸控螢幕設計，藉此增加更多人機互動模式。

結合Taptic Engine模擬壓按觸覺固定式按鍵的設計，最早曾經用於iPhone 7的Home鍵，讓當時加入防水設計的機身能有更高密合度，同時透過Taptic Engine震動回饋力道模擬按鍵壓按觸覺。

而若蘋果計畫在高階款iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max (暫稱)的按鍵設計均以Taptic Engine模擬按鍵壓按觸覺，代表新機將會有更高的防水表現，同時產品生產製造流程也會藉由減少按鍵零件，進而變得相對精簡。

郭明錤認為，若蘋果確定採用此設計，代表新機採用Taptic Engine數量將增加至3組 (螢幕、音量鍵與電源鍵)，而向蘋果提供Taptic Engine控制晶片的Cirrus Logic將能因此獲益。

另一方面，市場更指稱蘋果計畫在新款MacBook Pro加入螢幕觸控功能，但此計畫也可能在後續作調整。

雖然過去蘋果強調在Mac機種加入螢幕觸控功能並不理想，甚至可能會與iPad機種產品定位重疊，但是在Windows PC持續在筆電機種加入螢幕觸控設計，或許也讓蘋果開始改變想法。

不過，蘋果方面並未對此作任何回應，而相關消息則認為蘋果最快會在2025年推出機種加入螢幕觸控設計，尤其蘋果開始在Mac機種採用Apple Silicon處理器，並且讓諸多iOS平台app登上Mac機種使用，或許在Mac機種增加螢幕觸控功能，將能提升更多操作便利性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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