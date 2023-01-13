快訊

鬼太郎的心靈DNA：日本妖怪漫畫的誕生

獨赴大溪謁陵25分鐘離去時微微拭淚 蔣萬安僅回一個字

嗨喊6000元是天上掉下來的禮物 竹北人要「這樣花」

三星傳調整手機產品策略 Galaxy S24系列機種款式將簡化、只剩這2款

聯合新聞網／ 楊又肇

The Elec網站取得消息表示，三星可能計畫將2024年預計推出的年度旗艦手機Galaxy S24系列機種簡化，將精簡為僅剩2種款式，而包含鎖定主流市場的Galaxy A系列也會進行簡化調整。

消息表示，三星計畫將2024年推出的旗艦手機Galaxy S24系列機種款式簡化，預期僅提供2種款式，分別為市場主打款式Galaxy S24，以及鎖定高階旗艦定位的Galaxy S24 Ultra。

而消息表示，三星以「DM」作為Galaxy S24系列機種開發代號，並且發現包含「DM1」與「DM3」代號名稱，似乎直接跳過「DM2」代號名稱，似乎意味三星在最初規劃產品時，曾包含Galaxy S24+在內機種，但最後僅保留Galaxy S24與Galaxy S24 Ultra。

若以目前智慧型手機市場需求呈現衰退情況，就連蘋果都傳出計畫簡化日後推行iPhone機種款式，顯然簡化高階旗艦手機產品已經成為諸多品牌接下來必須考量發展，而三星也可能基於相同考量，計畫讓Galaxy S24系列機種款式簡化，藉此讓產品生產、銷售能以更有效率形式進行，並且降低相關成本支出。

在此之前，三星就曾傳出計畫重新調整Galaxy系列手機產品策略，其中包含投入更多成本，但也計畫讓成本應用在刀口上，因此簡化產品線，藉此讓新機能夠吸引正確用戶族群變成為主要目標，而除了高階旗艦手機產品，未來鎖定主流市場的Galaxy A系列手機，顯然也會藉由產品精簡方式鎖定主要目標族群市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌

延伸閱讀

蘋果要研發自製micro LED顯示面板！最快2024年底Apple Watch看得見

記憶體風暴 SK海力士、三星傳砍單矽晶圓

賣了快1年突漲3000！1圖看三星Galaxy Tab平板漲幅 網驚：上市這麼久還漲

暌違3年！三星2月實體發表會 Galaxy旗艦新機登場

相關新聞

三星傳調整手機產品策略 Galaxy S24系列機種款式將簡化、只剩這2款

The Elec網站取得消息表示，三星可能計畫將2024年預計推出的年度旗艦手機Galaxy S24系列機種簡化，將精簡為僅剩2種款式，而包含鎖定主流市場的Galaxy A系列也會進行簡化調整。

Nothing以作業系統測試名義 把Phone (1)「帶進」美國市場

Nothing稍早宣布，將透過Beta Membership計畫，將旗下首款手機產品Phone (1)帶進美國市場。

郭明錤再押iPhone 15 Pro實體按鍵消失 點名這家供應商

知名分析師郭明錤再次表示，蘋果的新一代高階手機iPhone 15 Pro將改用固態觸覺按鈕，取代原先的物理機械按鍵，他這...

三星Galaxy S23要來了！2月2日凌晨Unpacked 2023登場、傳鏡頭有2億畫素

三星稍早確認將於美國西岸時間2月1日上午10點 (台灣時間2月2日凌晨2點)於舊金山Masonic Auditorium舉辦上半年度的Unpacked 2023發表活動，預期將揭曉年度旗艦手機Galaxy S23系列。

影／Google地圖在安卓「動畫卡到爆」慘輸蘋果 使用者疑惑：放生親兒子？

Google地圖是許多人外出找路的好幫手，不過有網友眼尖發現，Google地圖在自家成立的安卓（Android）系統中，動畫頻頻卡住，還不如在蘋果（Apple）系統上來的順暢，令他感到相當不解。

她iPhone用8年才知「同時壓2鍵」可自救 果粉曝使用恐怖經驗

蘋果（Apple）的iPhone到底還有多少隱藏功能是大家不知道的？近日一名女網友驚呼她用了8年才發現長按iPhone的「音量+」和「鎖螢幕鍵」，就會跳出SOS緊急服務，甚至會自動倒數5秒鐘並發出警報狂響聲，貼文一出引起許多果粉討論，沒想到這項功能真的很多人到今天才發現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。