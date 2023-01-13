三星傳調整手機產品策略 Galaxy S24系列機種款式將簡化、只剩這2款
The Elec網站取得消息表示，三星可能計畫將2024年預計推出的年度旗艦手機Galaxy S24系列機種簡化，將精簡為僅剩2種款式，而包含鎖定主流市場的Galaxy A系列也會進行簡化調整。
消息表示，三星計畫將2024年推出的旗艦手機Galaxy S24系列機種款式簡化，預期僅提供2種款式，分別為市場主打款式Galaxy S24，以及鎖定高階旗艦定位的Galaxy S24 Ultra。
而消息表示，三星以「DM」作為Galaxy S24系列機種開發代號，並且發現包含「DM1」與「DM3」代號名稱，似乎直接跳過「DM2」代號名稱，似乎意味三星在最初規劃產品時，曾包含Galaxy S24+在內機種，但最後僅保留Galaxy S24與Galaxy S24 Ultra。
若以目前智慧型手機市場需求呈現衰退情況，就連蘋果都傳出計畫簡化日後推行iPhone機種款式，顯然簡化高階旗艦手機產品已經成為諸多品牌接下來必須考量發展，而三星也可能基於相同考量，計畫讓Galaxy S24系列機種款式簡化，藉此讓產品生產、銷售能以更有效率形式進行，並且降低相關成本支出。
在此之前，三星就曾傳出計畫重新調整Galaxy系列手機產品策略，其中包含投入更多成本，但也計畫讓成本應用在刀口上，因此簡化產品線，藉此讓新機能夠吸引正確用戶族群變成為主要目標，而除了高階旗艦手機產品，未來鎖定主流市場的Galaxy A系列手機，顯然也會藉由產品精簡方式鎖定主要目標族群市場。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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