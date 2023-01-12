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Nothing以作業系統測試名義 把Phone (1)「帶進」美國市場

聯合新聞網／ 楊又肇

Nothing稍早宣布，將透過Beta Membership計畫，將旗下首款手機產品Phone (1)帶進美國市場。

不過，Nothing並非以銷售手機名義提供Phone (1)，而是以測試新版基於Android 13的Nothing OS 1.5操作介面，讓消費者能透過支付費用成為會員身分，並且附帶提供一款手機作為「測試」。

依照Nothing說明，消費者能以299美元費用加入Beta Membership計畫，即可獲得一款搭載8GB記憶體、128GB儲存容量的Phone (1)，同時也能藉由參與活動獲得名為Community Black Dot的NFT，並且能藉此獲取連接Nothing在Discord開啟頻道內容，以及早期軟體與產品發表資訊。

而付費成為會員身分，僅到今年6月底有效，但消費者可以繼續保留所收到的Phone (1)。若消費者在收到Phone (1)的14天內無法獲得滿意，亦可選擇退貨，但在退貨之前必須確保手機完整無損，而Nothing會著收物流處理費用。

另外，Nothing也強調Phone (1)並非支援所有美國電信業者服務，例如AT&T提供的5G網路服務、VoLTE與VoWiFi服務都無法相容，而包含Verizon的5G網路與CDMA網路服務也無法使用，僅T-Mobile提供部分5G網路頻段可支援。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 128GB

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