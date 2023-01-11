三星Galaxy S23要來了！2月2日凌晨Unpacked 2023登場、傳鏡頭有2億畫素

三星稍早確認將於美國西岸時間2月1日上午10點 (台灣時間2月2日凌晨2點)於舊金山Masonic Auditorium舉辦上半年度的Unpacked 2023發表活動，預期將揭曉年度旗艦手機Galaxy S23系列。

而此次更是從2020年以來，三星首度恢復以實體形式舉辦實體新機發表活動，但也會同步透過線上直播方式向全球市場公布新機消息。

沒意外的話，今年度的Galaxy S23系列都會採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器，而不會額外提供採用Exynos處理器規格。另外，在相機規格部分也可能導入2億畫素規格鏡頭，但可能僅會最高階機種採用，包含Galaxy S23與Galaxy S23+可能僅維持使用5000萬畫素鏡頭。

而從先前曝光消息顯示，三星年度旗艦手機依然會搭載3組鏡頭構成的主相機，同時鏡頭預期會維持平面化設計，不會特別突出機身表面，但具體細節則暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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