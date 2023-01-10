影／Google地圖在安卓「動畫卡到爆」慘輸蘋果 使用者疑惑：放生親兒子？

Google地圖是許多人外出找路的好幫手，不過有網友眼尖發現，Google地圖在自家成立的安卓（Android）系統中，動畫頻頻卡住，還不如在蘋果（Apple）系統上來的順暢，令他感到相當不解。

一位網友在PTT分享Google地圖的使用差異，他表示自己是蘋果和安卓的雙系統使用者，長期使用下來，他發現Google地圖在自家的安卓系統上跑得很慢，反倒在蘋果iPhone上超級流暢，「不管是點開商家的動畫、按下導航瞬間的動畫、導航進行中返回目前位置的動畫，全部都是卡頓」。

原po還上傳了一段對比影片佐證，只見他同時滑動iPhone 13、SAMSUNG Galaxy S20+的Google地圖APP，相形之下，SAMSUNG Galaxy S20+的畫面確實明顯卡頓，原po更指出，他也陸續測試過周遭朋友的手機，包括iPhone 11 pro、iPhone 13、iPhone 14、LG V50、SAMSUNG Galaxy S22 Ultra等，結果全部相同。

貼文一出，許多網友表示早就注意到這一現象，「無解，剛試iPhone8+動畫比S22U還順」、「我覺得是導航的時候會掉幀，可能掉到了30以下」、「這個大概是所有的安卓的問題，非導航的時候都正常」、「安卓好像每年都說不會頓了，結果實際上都不是如此」、「Google這樣對親兒子這樣沒有犯遺棄罪嗎」。

不過也有網友認為，動畫流暢度不是大問題，「流暢不是重點，定位抓的準加上超詳細圖資即時更新才重要」、「不過等待時間實際上差不多」、「右邊『反應』比較快，左邊『動畫』比較順」、「這一點點差別還好吧？不講我從來沒注意到」、「我覺得還好，不影響使用就好」。

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