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三星入門級5G手機Galaxy A14 5G登場 支援SD卡、5000mAh大電量

聯合新聞網／ 楊又肇

在近期CES 2023公布新款入門級5G連網手機Galxy A14 5G，1月9日很快地在台灣市場宣布上市消息。

硬體規格部分，Galxy A14 5G採用6.6吋Full HD+解析度、支援90Hz畫面更新率設計LCD螢幕，搭載聯發科天璣700處理器，搭配4GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量，電池則採5000mAh容量，SIM卡插槽則對應雙5G與micro SD記憶卡插槽並存設計。

相機部分，Galxy A14 5G分別採用1300萬畫素視訊鏡頭，搭配由5000萬畫素廣角鏡頭，搭配200萬畫素景深鏡頭與200萬畫素微距鏡頭構成的主相機規格。

Galxy A14 5G預計從1月下旬在台開放三星官方通路，以及合作通路銷售，建議售價則從新台幣6990元起跳，分別推出「炫曜黑」、「流光綠」與「絢暮紅」三款配色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

128GB

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