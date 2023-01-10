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她iPhone用8年才知「同時壓2鍵」可自救 果粉曝使用恐怖經驗

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她iPhone用8年才知「同時壓2鍵」可自救 果粉曝使用恐怖經驗

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone具有許多隱藏功能，不少果粉使用多年後才會發現。歐新社
iPhone具有許多隱藏功能，不少果粉使用多年後才會發現。歐新社

蘋果（Apple）的iPhone到底還有多少隱藏功能是大家不知道的？近日一名女網友驚呼她用了8年才發現長按iPhone的「音量+」和「鎖螢幕鍵」，就會跳出SOS緊急服務，甚至會自動倒數5秒鐘並發出警報狂響聲，貼文一出引起許多果粉討論，沒想到這項功能真的很多人到今天才發現。

這名網友在Dcard發文驚呼「用了iPhone八年後才發現的功能」，她開心地分享，原來長按音量+鍵和鎖螢幕鍵，SOS緊急服務將會自動倒數5秒鐘，加上超大聲的警報聲狂響，「如果在外面發生危險，可以用這招馬上讓別人注意到自己的情況耶！」

不過，原PO從未使用過這項功能，也不清楚自動倒數5秒結束後會有何處置，這不禁讓她大感好奇「我猜是不是就是警報會不間斷的狂響而已，有人有用過嗎？」

只要長按iPhone的「音量+」和「鎖螢幕鍵」即可開啟SOS緊急服務。圖取自手機畫面
只要長按iPhone的「音量+」和「鎖螢幕鍵」即可開啟SOS緊急服務。圖取自手機畫面

事後，原PO自己也上網查詢得到了答案，「使用『SOS緊急服務』撥打電話時，iPhone會自動撥打當地的緊急電話號碼，在某些國家和地區則可能需要選擇所需服務（如在中國大陸可選擇轉接給警察、消防單位或消防車）；也可以加入緊急聯絡人，當緊急通話結束後，iPhone會傳送你的當前位置訊息給該名設定好的緊急聯絡人，且進入SOS緊急服務模式一段時間後，只要你的位置有所變動，該名緊急聯絡人就會收到更新資訊」。

許多網友們聽了都紛紛直呼「長知識了！哪天遇到危險可以用」、「我知道這功能的時候是在騎車，手機架剛好卡著2個鍵，我直接嚇爆。」、「我很常不小心按到，手機瘋起來連主人都敢嚇。」、「有一次下課睡覺，手壓到音量鍵，桌子突起的邊邊壓到電源鍵，那個警報聲真的不是開玩笑的，連經過教室的人都在看我。」

iPhone 蘋果

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