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果粉敲碗蘋果史上最有感改變！ iPhone 15 Pro機型獨有6特色揭曉

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒《appleinsider》曾曝光iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max（又稱iPhone 15 Ultra）外觀渲染圖，將有潛望式鏡頭，機身方正，但底部呈現圓弧的模樣。（翻攝自appleinsider）
外媒《appleinsider》曾曝光iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max（又稱iPhone 15 Ultra）外觀渲染圖，將有潛望式鏡頭，機身方正，但底部呈現圓弧的模樣。（翻攝自appleinsider）

iPhone 14系列新機上市後贏得滿堂彩，但有更多果粉開始關注即將在今（2023）年下半年登場的iPhone 15系列新機，雖然相關謠言早已傳得滿天飛，但外媒近日再度爆料iPhone 15 Pro系列機型至少具有平價版iPhone 15和iPhone 15 Plus所沒有的「6大獨有特色」。

根據外媒《MacRumors》整理報導，蘋果下一代高級版iPhone 15 Pro機型獨有的功能包含以下：

一、搭載A17晶片

iPhone 15 Pro機型將搭載台積電第二代3奈米製程製造的A17仿生晶片，將會展現更好的性能；同時也是蘋果連續第二年只為Pro系列機型搭載蘋果最新晶片。

二、鈦金屬機身框架

有蘋果分析師爆料，iPhone 15 Pro將和Apple Watch Ultra一樣，採用鈦金屬製作機身框架，而非不鏽鋼材料。

三、更快的USB-C接口

iPhone 15 Pro機型至少支持USB 3.2或Thunderbolt 3 的USB-C 接口，與現行的lightning接口相比，可顯著提升傳輸速度。

四、增加暫存記憶體空間

iPhone 15 Pro有傳搭載8 GB的記憶體空間，但平價版iPhone 15則可能維持配備6 GB記憶體規格，額外的記憶體空間則可用於使Safari等應用程式在後台保持使用狀態，免於每次開啟都需重新加載。

五、取消實體按鍵

iPhone 15 Pro將取消實體按鍵，改採用觸覺回饋技術以模擬替代實際按下按鍵的觸感，類似於MacBook上的觸控板，機身將更為簡化。

六、潛望式長焦鏡頭

iPhone 14 Pro機型具備3倍光學變焦鏡頭，有傳iPhone 15 Pro Max（又有傳言指將改名為「iPhone 15 Ultra」）將配備更高規的潛望式長焦鏡頭，可望達到至少6倍光學變焦。

▲外媒《ApplTrack》也曾曝光23秒的藍色「iPhone 15 Ultra」的「開箱概念影片」

iPhone 15 蘋果 記憶體 Apple Watch Ultra USB-C Safari

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