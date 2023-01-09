realme超狂240W有線快充技術 2月將會用在這一款手機！

去年宣布推出150W有線快充，並且應用在後來推出的realme GT Neo 3之後，稍早更宣布將推出高達240W的有線快充，將會用在接下來準備推出的市售機種。

雖然去年提出150W有線快充，但很快地被OPPO、vivo廣泛應用在旗下產品，甚至還提出更高充電功率的有線快充技術，而小米方面也不斷提出充電功率更高的技術。

不過，目前realme提出的240W有線快充技術，應該可以暫時穩坐最快的有線快充寶座，其使用方式同樣透過將三路100W電荷泵並聯，藉此實現更高的有線快充功率，同時在充電器輸入端電流將達12A，並且以20V電壓運作，轉換之後送到電池端的電流則翻倍為24A，而電壓則是降至10V，電流轉換率約達98.5%。

相較先前提出的150W有線快充所採用充電器，此次在240W有線快充的充電器僅增加5%左右，並且採雙氮化鎵結構設計，雖然充電過程的溫度會提高30度，但realme表示會透過13組溫控系統偵測異常升溫情況，同時採高度防火與阻燃材質，更針對充電溫度變化、時間兩個條件加入斷電設計，一旦偵測溫度持續異常上升，或是充電時間過長，就會自動限制繼續充電。

另外，realme更採用4條加粗設計的21AWG銅導線設計12A充電現，並且透過雙層鉑金電泳的USB-C連接埠設計，避免在充電過程產生異熱，或是出現日常鏽腐狀況影響充電安全。

而此充電器同樣支援OPPO提出的SuperVOOC、VOOC閃充技術，並且相容既有65W PD與QC快充技術。

至於為了確保手機端也能安全使用，因此將會在手機內加入面積達6580mm²的石墨烯相變散熱材料，電池也會針對快充使用模式最佳化，標榜在連續1600次完全循環充電之後，依然可維持80%比例的電池健康度。

預計支援此次提出240W有線快充的手機，將是即將在2月推出的realme GT Neo 5，屆時應該會有更多消息透露。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦