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WPC提出Qi2無線充電規範 將蘋果MagSafer磁吸介面納入設計標準

聯合新聞網／ 楊又肇

制定目前普遍使用無線充電Qi規範的WPC，在此次CES 2023宣布新一代Qi2無線充電規範，主要將蘋果提出MagSafe磁吸固定設計列為標準項目之一，藉此確保無線充電時的感應位置正確性。

由於過往使用無線充電時，往往因為無法察覺跛放位置是否正確感應，導致在很久時間後才發現根本沒充到電，甚至可能對電池造成損害。

因此，在WPC的看法下，若藉由蘋果MagSafe磁吸固定設計，將能讓無線充電更加正確地運作，並且避免無線充電反而對裝置有害的情況產生。

除了將MagSafe納入無線充電Qi2標準，此次更新還允許使用者以更高功率進行無線充電，同時也確保跨品牌裝置之間無線充電的相容。避免些微規格差異導致無法正常充電情況發生。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電

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