三星年度旗艦機Galaxy S23系列 將於2月1日揭曉

三星位於哥倫比亞官網稍早提前釋出，將於今年2月1日正式揭曉新款年度旗艦手機Galaxy S23的消息。

雖然後續很快就被下架，但還是有不少人發現此提前曝光消息。即便相關內容並未提及任何有關Galaxy S23字樣消息，不過從目前時間點來看，三星公布年度旗艦手機Galaxy S23系列的可能性還是比較高。

而從提前曝光內容顯示，三星年度旗艦手機依然會搭載3組鏡頭構成的主相機，同時鏡頭預期會維持平面化設計，不會特別突出機身表面，但具體細節則暫時還無法確認。

沒意外的話，今年度的Galaxy S23系列都會採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器，而不會額外提供採用Exynos處理器規格。另外，在相機規格部分也可能導入2億畫素規格鏡頭，但可能僅會最高階機種採用，包含Galaxy S23與Galaxy S23+可能僅維持使用5000萬畫素鏡頭。

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Galaxy S23 series , February 1st! pic.twitter.com/ACKfp8hFLC — Ice universe (@UniverseIce) January 7, 2023

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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