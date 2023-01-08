分析師稱蘋果取消第4代iPhone SE 自製5G連網晶片計畫可能生變
著名分析師郭明錤稍早在報告中指稱，蘋果將取消原訂推出的第4代iPhone SE，同時也可能導致自身原訂在2024年於iPhone機種採用自製5G連網晶片的計畫。
依照郭明錤取消息，表示供應鏈陸續收到蘋果取消第4代iPhone SE量產及出貨通知，更強調供應鏈收到通知為取消，而非延後。
而郭明錤更認為蘋果原訂藉由第4代iPhone SE測試自製5G連網晶片效能表現，藉此降低一開始便選擇以主流iPhone機種作為測試可能產生風險。
不過，若蘋果此時取消推出新款iPhone SE，意味蘋果可能會在自製5G連網晶片發展計畫上作調整，其中可能包含直接承擔將首款自製5G連網晶片是否穩定的風險，或是藉由其他產品先行測試5G連網晶片表現。
但以蘋果立場來看，不太太可能選擇以主流款iPhone機種測試自製5G連網晶片，因此仍有可能選擇延後推出自製5G連網晶片產品，轉向繼續與Qualcomm合作5G連網晶片應用，因此Qualcomm接下來應該還是會與蘋果維持良好合作關係。
另一方面，由於Qualcomm仍主導諸多Android旗艦手機市場發展，加上接下來仍會與蘋果維持深度合作關係，因此在5G連網手機市場，Qualcomm在接下來的幾年發展仍會佔有優勢。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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